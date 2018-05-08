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08 Mayıs 2018 13:53

Elif Acar’dan yeni TSO Başkanı ve YK Üyesi Mehmet Mescier’e ziyaret

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Genel Sekreter Vekili Elif Acar ve beraberindeki heyet Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mescier’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Elif Acar’dan yeni TSO Başkanı ve YK Üyesi Mehmet Mescier’e ziyaret

08 Mayıs 2018 13:53


Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Genel Sekreter Vekili Elif Acar, Karabük Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Sakin Eren, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Bilgi İşlem Sorumlusu Muhammed Temli, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mescier’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.


Elif Acar, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansının yeni Yönetim Kurulu Üyesi olan Mehmet Mecsier’e ajans çalışmaları ve Yönetim Kurulu toplantıları ile ilgili de bilgiler verdi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Mehmet Mescier, “Ajansın çalışmalarının her zaman gündemde tutulması gerektiğine inanıyorum. Tanıtımının çok iyi yapılması gerekiyor. Bölge yatırımcıları için önemli bir kurumsunuz. Biz de Ticaret ve Sanayi Odası Yönetimimizle birlikte üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız” dedi.




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