Elpek bezi ile engeller kaldırılıyor

Japonya’da yaşayan Zonguldaklı iş adamı Murat Enşici, yöresel ürün olan elpek bezinin dokunması ve dünya piyasasına tanıtılması amacıyla hazırladığı "Engelsiz bir hayat" projesi ile aynı zamanda engellilere istihdam sağlanması planlanıyor. Engellilere yönelik farkındalık oluşturmayı da hedeflediklerini belirten Enşici, proje fikrinin oluşmasında TBMM Eski Başkanı Köksal Toptan ve eşi Saime Toptan’ın vesile olduğunu ifade etti.

Engellileri toplumda hak ettikleri yere ulaşması gerektiğini vurgulayan Murat Enşici, projenin hayata geçmesi durumunda hem engellilere istihdam sağlanacağını hem de yöresel elpek bezinin tanıtımının ve Japonya’ya ihracatının yapılmasının amaçlandığını vurguladı. Türkiye’nin ihracatına da katkı sağlayacak olan proje hakkında bilgi veren Murat Enşici, "Projeyi düşünmeme ve bu fikre yönelmeme vesile olan Saime hanım ve Köksal Bey’dir. Onları tanımadan önce de engellilerimizin sorunları ve toplumdaki yanlış algılar hakkında az da olsa bilgim vardı. Ancak Saime Hanımın yazmış olduğu kitaplarını bana hediye ettiğinde o kitapları defalarca okudum. Beni derinden etkiledi ve ben kendimi sorgulamaya başladım. Köksal Bey’e ve Saime hanıma şahsım adına çok teşekkür ediyorum. Ve proje kararımı alırken de Saime Hanım ve Köksal Bey’de olumlu karşıladılar. Proje’de ortak edilebilecek kurum ve kuruluşlar hakkında beni yönlendirdiler. Ben yok bizler hep birlikte el ele ve gönül gönüle vererek engellilerimizin sıfır sorunsuz olarak huzurlu bir şekilde yaşamaları ve geleceğe güvenle baktıkları bir dünya şehri Zonguldak hedefimdir. Herşey hayal etmek, hedef koymak ve inanmakla vede tabi ki cesaret ile baslar. Daha sonrası planlı programlı bir proje hazırlanması ve önümüze çıkabilecek engelleri de güç birliği yaparam aşabileceğimize inanıyorum. Bu projeyi Ereğli’den start vermeyi planlıyorum. Neden Ereğli diyebilirsiniz. Yasamakta olduğum Japonya’da ülkemizin el dokuması kilimlerini kendi kurmuş olduğum şirketimle 15 yıldır ithalatını ve Japonya’daki müşterilerime satış yapmaktayım. Hem ülkeme döviz girdisi hemde Japon Devletine her yıl yüklü bir vergi ödeyerek insanlık görevimizi yerine getirdiğimizi düşünüyorum. Ancak tabi ki bunların yeterli olmadığını da biliyorum. Bu vesile ile ülkeme maddi ve manevi katkı sağlayabilirim düşüncesi aklımdan bir an dahi olsa çıkmıyor. Benim için ülkemin her yeri ayni sevgiyi hissediyorum. Ancak memleketim olan Zonguldak’a bir vefa borcum var o vefa borcumu ödemek istiyorum. Bu düşüncelerimin de etkisi ile Zonguldak’in yöresel değerlerini özellikle işlerimle ilişiği olan el dokuması kültürümüz Ereğli’nin Elpek Bezi’nin engellilerimiz ve bayanlarımız ile birlikte dokuma yaparak projenin çekirdek kısmına başlanmasının doğru olacağına inanıyorum. Projeye başlamak önemli ancak daha da önemlisi projenin devamlılık arz etmesi gereklidir. Okyanuslar ötesi Japonya’ya uzanacak bu projemizle yelkenler fora diyoruz. Hepimizin bu projede yapabileceği çok şeyi olduğuna inanıyorum. Herşey insanlık için kimsenin kimseden üstünlüğü yoktur. Projedeki amacımız engellilerimizin meslek sahibi olmalarını ve çalışma ortamını oluşturmak. Ereğli’nin kültürel mirası Elpek Bezi’nin gelecek nesillere aktarılmasıdır. Ereğli Elpek Bezi’nin ihracatını gerçekleştirir konuma gelmektir. Engellilerimize farkındalık oluşturulmasıdır. Ereğli’nin Japonya’da tanıtımının yapılmasının sağlanmasıdır. Ereğli ile Japonya’nın doku olarak benzerlik gösteren ilçesi ile ilişkilerin başlamasını sağlamak. Elpek Bezi’nin ham maddesi olan ketenin tekrar bölgede yetiştirimlesi için gerekli çalışmaların yapılmasıdır. Buradaki asıl amaçlarımızdan birisi ise elpek bezinin üretilmesi ve ihracatının yapılmasının yanı sıra yöresel kültürümüzün yaşatılması ve bu ürünün üretilmesini sağlayacak olan nitelikli kişilerin sayısının arttırılmasıdır" ifadelerine yer verdi.

Enşici, bu proje ile birlik olma bilincinin kuvvetlendirilmesini amaçladıklarına yer verdi.