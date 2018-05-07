Elvanpazarcık Spor Kulübü Derneği açıldı

Belde merkezindeki dernek binasında gerçekleştirilen açılışa; Elvanpazarcık Spor Kulübü Başkanı Ali Rıza Bozkurt, Zonguldakspor Başkanı Süleyman Caner, spor adamı Hüseyin Cevher, Elvanpazarcık Belediye Başkanı Hüseyin Uzun, Elvanpazarcık Muhtarı Nihat Zor, dernek yöneticileri ile çok sayıda vatandaş ve gençler katıldı. Açılış öncesi konuşma yapan Elvanpazarcık Spor Kulübü Başkanı Ali Rıza Bozkurt, “Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak amacıyla ortaya çıkan bir düşünce neticesinde derneğimizi kurduk. Biz bu yola 5 kişi başladık, 4 ay gibi bir sürede derneğimizi de kurduk. Hamdolsun ki şu anda üye sayımız 95 kişiye ulaştı. Bu yolda üye sayımızı artırarak devam etmek istiyoruz. Beldemizin adını da duyurmak istiyoruz. En büyük amaçlarımızdan birisi de Zonguldakspor’a bir alt yapı olabilmek ve onlara buradan futbolcu yetiştirmek. 2’inci Amatör Küme U14 liginden başlayacağız. Yeni bir kulüp olduğumuz için şartlar bu şekilde oluşuyor. Önümüzdeki yıl da Allah’ın izni ile 2’inci Amatör Lig’de takımımızı kurarak mücadele edeceğiz. Federasyon bir miktar para istiyor, üyelerimizden bu parayı toplayarak bu yola çıkacağız. Şu anda bizim üye sayımız 45 yaşın altında. Ben bunu da anlamış değilim. Büyüklerimizin bizlere destek vermesini istiyoruz, bizimle birlikte bu yolda yürüsünler ve bizlere destek olsunlar. Allah beldemiz ve Zonguldak için hayırlısını nasip eder, inşallah bu kulüp Zonguldak’a bir alt yapı olur” şeklinde konuştu. Açılışta Süleyman Caner’e forma hediye edildi.

“Tarihi bir gündür, elimizden gelen desteği vereceğiz"

Elvanpazarcık’ın tarihine ve gençlerin önemine dikkat çeken Zonguldakspor Kulüp Başkanı Süleyman Caner, “Allah razı olsun bizi buraya davet ettiniz. Arkadaşlarımız bana Elvanpazarcık’ın Zonguldak’tan daha önce kurulduğunu, tarih sürecini ve kıymetini anlattılar. Ben de kendilerine Kızılcabölük Beldesi’nin takımı olan Kızılcabölükspor’u anlattım. O belde tanınıyorsa bunda en büyük etken takımlarıdır. Spor tanıtım için çok önemlidir. Burada herkes gençlere destek oluyor. Bugün Elvanpazarcık için çok önemli bir gün. Burada atılan tohumlar, gelecekte yeşerecek ve çok iyi meyveler verecek. Buranın gençlerinin çoğu Zonguldak sanayisinin alt yapısıdır. Bu arkadaşlarımız olmasa sanayimizde çalışacak olan bir kişi bulamayız. Burada şahıslar önemli değil, burada Elvanpazarcık önemlidir. Kimse elini taşın altına koymaktan çekinmemelidir. Eğer çekiniyorsa o zaten Elvanpazarcıklı değildir. Ben de burada maddi ve manevi destek vereceğim. Hepimiz destek olacağız. Bu çocuklar istedikleri yerden lige başlasınlar, önleri açık olsun. Biz Spor Toto’da kendilerine yardımcı olacağız, Gençlik ve Spor Bakanlığı gerekli yardım ve desteklerde bulunacak. Yeter ki burada bir kararlılık olsun. Sevgi ve samimiyet olsun. Eğer bunlar olmazsa ekilen tohumun meyvesi gelmez. Elvanpazarcık bizim için önemlidir, bugün Elvanpazarcık için tarihi bir gündür. Ben de sağlığım el verdiği sürece elimi taşın altına koyacak ve elimden ne gelirse yapacağım” dedi.

"Böyle oluşumlar destekle ileriye ve zafere ulaşır"

Her konuda destek vermeye hazır olduğunun altını çizen Elvanpazarcık Belediye Başkanı Hüseyin Uzun, “Hepinize bu oluşum için teşekküre diyorum. Oluşumdaki heyecan gerçekten dikkat çekiyor ve şu anda başka bir yerde yok. Ali Rıza kardeşimizin de dediği gibi, destek olmalı. Destek olmaz ise hiçbir kulüp, hiçbir dernek ayakta duramaz. Böyle oluşumlar destekle ileriye ve zafere ulaşır. Ben üzerime düşen ne varsa maddi veya manevi gerekeni yaparım. İnşallah devamı gelir, Zonguldakspor’un alt yapısı olur ve pırıl pırıl gençler veririz. Bundan sonra inşallah gençlerimiz belirli bir hedefle devam eder” dedi. Pazarcık Muhtarı Nihat Zor, “Şu anda şu pırıl pırıl gençlere ve oluşuma bakarak memnun oluyorum. Ali Rıza kardeşimiz böyle bir oluşumu gerçekleştirdi ve gençleri bir araya topladı. Ben kendisine teşekkür ediyorum ve bir ağabeyi olarak da gurur duyuyorum. Biz gelecek için buradayız. Bu bağlamda da arkanızdayız. İsteriz ki daha iyi yerlere gelinsiz. Büyüklerimizin de bununla gurur duyması gerekiyor, bizler elimizden gelen ne yardım varsa yapacağız” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Başkan Süleyman Caner ve beraberindeki heyet derneğin açılışını kurdele keserek gerçekleştirdi.

Dernek üyeleri kan bağışında bulundu

Açılışın ardından dernek üyeleri açılış kapsamında başlattıkları kan bağışı kampanyasına da destek verdi. Kızılay Kan Bağış Otobüsü’nü beldeye davet eden üyeler ve beldedeki vatandaşlar, ‘Kan ver can ver’ diyerek kan bağışında bulundu. Kan bağışında bulunan bazı üyeler, “Derneğimizin açılışını gerçekleştirdik. Amacımız güzel bir spor derneği oluşturmak. Bu bağlamda da kan bağışında bulunduk. Sporun önemini ve değerini bildiğimiz kadar kan bağışının hayat kurtarmak olduğunun da farkındayız” dedi.