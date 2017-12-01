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01 Aralık 2017 11:41

Elvanpazarcık’ta içme suyu barajının zemin etüdüne başlandı

Zonguldak’ın Elvanpzarcık beldesinde içme suyu sağlayacak barajın zemin etüdüne başlandı.

Elvanpazarcık’ta içme suyu barajının zemin etüdüne başlandı

01 Aralık 2017 11:41


Elvanpazarcık Belediye Başkanı Hüseyin Uzun, Merkez ve Tasmacı Mahalleri’ne içme suyu sağlayacak barajın zemin etüdüne başlandığını bildirdi. Uzun, emeği geçenlere teşekkür etti. Çalışmaları yerinde inceleyen Uzun, barajın yaklaşık 10 metre yüksekliği olacağını ifade ederek şöyle dedi:


“Merkez ve Tasmacı Mahallesinin içme suyu ihtiyacını karşılamak için zemin etüdü çalışması var. Zemin etüdü sonrası ihale aşaması olacak. Burada daha önceden bu yana incelemeler oluyor. Gerek DSİ bölge müdürlüğü ve il müdürlüğünden ekipler gelerek incelemelerde bulunuyor. İhaleyle ilgili çalışmalar yapılıyor. Yaklaşık 10 metre baraj yüksekliği olacak.”




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