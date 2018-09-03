Emeğin başkentine 1500 madenci sözü hayata geçecek

5 Haziran 2018 günü Zonguldak’a gelen AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak mitinginde Türkiye Taşkömürü Kurumu’na yılbaşına kadar bin, yılbaşından sonra 500 olmak üzere 1500 maden işçisi alınacağı müjdesini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesini verdiği madenci alımı ile ilgili sürecin devam ettiğini aktaran Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ahmet Demirci, alınacak yeni işçiler ile kuruma katkı vermeyi sürdüreceklerini ifade etti.

Enerji ve Tabii Bakanlığı’na bağlı bulunan Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda örgütlü bulunan GMİS’in Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Demirci, taşkömürünün çıkartılması için ellerinden gelen mücadelenin sürdüğünü belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in önümüzdeki günlerde Zonguldak’a geleceğinin de altını çizen Demirci, şöyle dedi:

“Sayın Cumhurbaşkanımız Zonguldak mitinginde açıkladığı gibi 2018 yılı içerisinde 1000 kişi 2019 yılı içerisinde de 500 kişi alınacağı müjdesini vermişti. Biz ümit ediyoruz ki Sayın Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu söz yerine getirilecek. Önümüzdeki günlerde Enerji Bakanımız Fatih bey Zonguldak’ı ve TTK Genel Müdürlüğü’nü ziyaret edecek. O tarihlerde yüzde 99 iş alımı sürecinin startı verilecek. Umut ediyorum en kısa zamanda arkadaşlarımız iş başı yapar ve kurumumuza da katkı vermeyi sürdürürüz. Milletvekillerimizin de çalışmaları var. 1500 kişinin bir anda alınması yönünde. Bir anda alınsın hiç olmazsa insanlarımız 2-3 kere gidip gelme olmasın diye 1500 işçinin bir anda alınmasını istiyoruz. Genel müdürümüz de bu konuda bizimle aynı istişare içerisinde, milletvekillerimiz de bizimle hemfikir. Enerji bakanımız buraya geldiğinde temennilerimizi, dileklerimizi ileteceğiz. Ümit ediyorum ki önümüzdeki günlerde işçi alımı bir an önce başlayacaktır.”