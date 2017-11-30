Diğer
Kategoriler
30 Kasım 2017 17:22

Emekli adam 60 bin lirasıyla dolandırılmaktan kurtarıldı

Zonguldak Alaplı ilçesinde telefon dolandırıcıları Yaşar G.

Emekli adam 60 bin lirasıyla dolandırılmaktan kurtarıldı

30 Kasım 2017 17:22

isimli emekli bir vatandaşı 60 bin TL dolandırırken son anda dolandırılmaktan kurtarıldı.


Alaplı ilçesinde kendisini telefonla arayıp polis olarak tanıtan dolandırıcının tuzağına düşmek üzere olan Yaşar G. isimli vatandaş, parayı yatırmak üzereyken banka görevlisi tarafından engellendi. Edinilen bilgiye göre, 65 yaşındaki Yaşar G. telefon dolandırıcıları tarafından aranarak kendisinden belirledikleri bir bankaya para yatırmasını istediler. Kendisini polis olarak tanıtan kişi tarafından tehdit edilen ve telefonu kapatmaması istenen Yaşar G.’yi “FETÖ’den seni tutuklayacaklar, neyin varsa al bankaya yatır” diyerek verilen hesaba para yatırmalarını istediler.


Bunun üzerine dolandırıcıyla telefonda görüşmeye devam eden Yaşar G. kendisine yapılan yönlendirme ile belirtilen banka şubesine gitti. Bankada para çekme işlemleri başlatan Yaşar G’nin şüpheli hareketleri banka görevlisinin dikkatini çekti. Kendisine sorular yöneten banka görevlisine Yaşar G’nin daha önceki ikazları üzerine kaçamak cevaplar veren Yaşar G. biran önce vadeli yatırmış olduğu parayı çekip bankadan çıkmak istedi. Görevlinin ’bu parayı dolandırıcılar size çektiriyor olabilir’ diye ikaz etmesi üzerine banka müdürü aracılığıyla polisi aradılar.


Polis ekipleri, dolandırıcıyı yakalamak için soruşturma başlattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ZONGULDAK HABERLERİ
ZONGULDAK HAVA DURUMU
20
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    20°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    19°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    19°C
  • Pazartesi
    Sağnak Yağışlı
    15°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç