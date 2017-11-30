Emekli adam 60 bin lirasıyla dolandırılmaktan kurtarıldı

isimli emekli bir vatandaşı 60 bin TL dolandırırken son anda dolandırılmaktan kurtarıldı.

Alaplı ilçesinde kendisini telefonla arayıp polis olarak tanıtan dolandırıcının tuzağına düşmek üzere olan Yaşar G. isimli vatandaş, parayı yatırmak üzereyken banka görevlisi tarafından engellendi. Edinilen bilgiye göre, 65 yaşındaki Yaşar G. telefon dolandırıcıları tarafından aranarak kendisinden belirledikleri bir bankaya para yatırmasını istediler. Kendisini polis olarak tanıtan kişi tarafından tehdit edilen ve telefonu kapatmaması istenen Yaşar G.’yi “FETÖ’den seni tutuklayacaklar, neyin varsa al bankaya yatır” diyerek verilen hesaba para yatırmalarını istediler.

Bunun üzerine dolandırıcıyla telefonda görüşmeye devam eden Yaşar G. kendisine yapılan yönlendirme ile belirtilen banka şubesine gitti. Bankada para çekme işlemleri başlatan Yaşar G’nin şüpheli hareketleri banka görevlisinin dikkatini çekti. Kendisine sorular yöneten banka görevlisine Yaşar G’nin daha önceki ikazları üzerine kaçamak cevaplar veren Yaşar G. biran önce vadeli yatırmış olduğu parayı çekip bankadan çıkmak istedi. Görevlinin ’bu parayı dolandırıcılar size çektiriyor olabilir’ diye ikaz etmesi üzerine banka müdürü aracılığıyla polisi aradılar.

Polis ekipleri, dolandırıcıyı yakalamak için soruşturma başlattı.