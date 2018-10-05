"Camiler ve Din Görevlileri Haftası" kapsamında emekli din görevlileri kahvaltıda buluştu.

Çaycuma İlçe Müftülüğü tarafından 1 - 7 Ekim tarihleri arasında kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle Şehit Ömer Halisdemir Kur'an Kursu'nda emekli din görevlilerine kahvaltı etkinliği düzenledi. Düzenlenen kahvaltıya Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, İlçe Müftüsü Ayhan Ermiş, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Coşkun Ulutaş, Mal Müdürü Şener Çıvak, İlçe Nüfus Müdürü Salim Yiğit, müftülük daire çalışanları, TDV Şube Yönetim Kurulu üyeleri ile emekli din görevlileri katılım gösterdi.

Kahvaltının ardından Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli konuşma yaptı. Keçeli, "İmamlık vazifesinin manevi değerinin başka bir vazife ile ölçülemeyeceğini, imamlık mesleğinin zor olduğu kadar manevi değerinin de yüksek bir vazife" olduğunu söyledi.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında yapılan etkinlikleri aktaran Çaycuma İlçe Müftüsü Ayhan Ermiş'de sözlerine bu yıl ki temanın “Cami ve Din Hizmetine Adanmış Ömürler” olarak belirlendiğini açıklayarak “Hafta münasebetiyle müftülük olarak hatimler okundu. Okunan hatimler tüm geçmişlerimize ve şehitlerimize hediye edildi. Konferansalar yapıldı, kurumlarımız ziyaret edildi. Tüm camilerimizin eksikleri giderilmeye çalışıldı. Bu vesile ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın milletimiz için ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Emekli olmuş din görevlilerimize katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Yaklaşık 50 görevlinin katıldığı kahvaltı programı, emekli din görevlilerine takdim edilen teşekkür belgelerinin ardından yapılan dua ile son buldu.