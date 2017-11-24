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24 Kasım 2017 15:36

Emekli öğretmen ölmek üzere olan anne ve yavru köpekleri kurtardı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde girdikleri rögarda açlık, susuzluk ve soğuktan ölmek üzereyken emekli bir öğretmen tarafından bulunan anne ve yavru köpekler itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak barınma evine alındı.

Emekli öğretmen ölmek üzere olan anne ve yavru köpekleri kurtardı

24 Kasım 2017 15:36

Kdz. Ereğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri köpeklerin hayatta kalması için yoğun çaba gösteriyor.


Kdz. Ereğli ilçesinde 31 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra emekli olan Ülkü Özdemir oturduğu sitenin önünde ki rögarda mahsur kalan köpeklerin bağırmalarını duyunca Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri rögarın kapağını açtıklarında içeride anne ve 7 köpek yavrusu buldu. Yavru köpeklerden birinin öldüğü belirlenirken, diğer altı yavru köpek ile anneleri Kdz. Ereğli Belediyesi Veteriner işleri müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Günlerdir kaldıkları rögarda soğuk, açlık ve susuzluktan bitkin düşen anne ve yavru köpekler Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde görevli veteriner hekimler tarafından muayene edilip tedavi altına alındı. Sıcak bir odaya alınan yavru köpeklerden ikisi kurtarılamazken diğer 4 yavru köpek ve annelerinin yaşatılması için Kdz. Ereğli Belediyesi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde görevli veteriner hekim ve çalışanlar büyük bir çaba gösteriliyor.


Emekli öğretmen köpeklerin hayatta kalmasını sağladı


Bağlık Mahallesi Madenciler Sitesi mevkiinde eşi ile birlikte yaşayan Emekli öğretmen Ülkü Özdemir anne ve yavru köpeklerin bağrışmalarına kayıtsız kalmadığını ve kurtarılmalarına vesile olduğu çok mutlu ettiğini söyledi. Özdemir konuşmasında “Burada bir ses duydum. Anne köpek feryat ediyor, burada dört dönüyor. Buradan da ayrılmıyor, meğer yavruları varmış. Daha sonra televizyonlardan gördüğüm kadarıyla ‘İtfaiyeye haber verilecek bu iş’ dedim ve itfaiyeye haber verdim. İtfaiye ekipleri gelip baktıklarında hakikaten de bizim eski kalorifer borularının geçtiği yerde heralde orada yada yan taraftaki yeşil alanda doğum yapıp yavrularını gizlemek istedi. O gecede çok fırtına vardı. İtfaiye bir karton bulup yavruları tet tek aldı. Baya da vardı. Yavrular oradan alınırken anne köpeğin sesi soluğu kesildi. İtfaiye ekipleri yavruları da anne köpeği de karton kutuya yerleştirip gittiler. Ben mutlu, onlar mutlu. 7-8 canı kurtarmış olduk bu arada. Hayvanları eziyet çekerken gördüğümde içim sızlardı, ‘keşke bir şey yapsak’ derdim. Buda benim için güzel bir olay oldu. 7-8 yavruyu kurtarıp bende bir annenin feryat figanına yardımcı oldum” dedi.


Kdz. Ereğli Belediyesi 4 yavru ve 1 anne köpek için seferber oldu


Kdz. Ereğli Belediyesi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde görevli Veteriner Hekim Özgür Coşkun, 6 yavru köpekten ikisinin uzun süre aç ve susuz kaldıktan sonra hayatını kaybettiğini kalan dört yavru köpek ve annelerini yaşatmak için çalıştıklarını söyledi. Veteriner Hekim Coşkun konuşmasında şu bilgileri verdi; “Rögar kapağının altına sıkışmış halde yavrulu anne ihbarı gelmiş. İtfaiye ekiplerimiz başarılı bir operasyon ile anne ve yedi yavruyu kurtarmıştır. 7 yavrudan biri kurtarılma öncesinde ölü olarak bulunmuştur. Bize geldiklerinde anne ve yavruları halsiz ve bitkinlerdi aç ve susuz kaldıkları için. Ancak iki tanesini tedavi sırasında kaybettik. Şu anda dört yavrunun sağlık durumları iyi. Mineral ve vitamin aynı zamanda besleyici gıda takviyeleri ile tedavileri devam etmektedir. Anne köpekte uyuz başlangıcı ve zayıflık söz konusuydu. Annede gerekli gıda takviyesi ve destekleyici tedavi ile sağlığına kavuşacaktır. Anne köpek ve yavrularının bulunduğu alan yaşamlarını sürdürebilecekleri bir yer değildi. Şu anda anneleri ile birlikte ısıtıcılı bir odada kuru bir yerde durmaktalar. Gıda ve besleyici maddelerle en kısa sürede sağlıklarına kavuşacaklardır.”


Veteriner Hekim Coşkun yavruların yaklaşık 1 ay içerisinde sütten kesilmeleri ile birlikte tam olarak hayata tutunabileceklerini dile getirdi.




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