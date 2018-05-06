Emekli olan posta memurlarına veda yemeği

Zonguldak’ın Devrek İlçesi PTT Müdürlüğünde yaklaşık 33 yıl görev yapan ve emekli olan personel için düzenlenen veda yemeğinde Zonguldak, Çaycuma, Alaplı, Ereğli ve Devrek PTT Müdürlüğünde görev yapan personeller arkadaşları için düzenlenen veda yemeğinde bir araya gelerek son kez kaynaşma ve dayanışma örneğini sergilediler.

Uzun yıllar başta Zonguldak olmak üzere çeşitli ilçelerde görev yapan ve en son Devrek Postane Müdürlüğünden emekli olan Şef Erhan Güngör, yine Devrek postanesinde iken emekli olan dağıtıcı Doğan Erdem, Niyazi Köstekçi ve hizmetli Muhammet Aydınlı için düzenlenen veda gecesinde unutulmaz anlar yaşandı.

Gecenin organizasyonunu sağlayan Suzan Mut Karagöz,” Yıllarca aynı kurumda görev yaptığımız ve emekli olan mesai arkadaşlarımızla birlikte son kez bir araya gelerek onların yalnız olmadıklarını bundan evvel olduğu gibi bundan sonra da yine zaman zaman beraber olacağımızı belirtmek isterim. Arkadaşlarımıza emeklilik hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.

Zonguldak PTT Baş Müdürü Mehmet Meşeli ise yaptığı konuşmada ”Öncelikle bu organizasyonu sağlayan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yıllarca aynı kurumda görev yaptığımız arkadaşlarımızın bu mutlu gününde bulunmaktan duyduğum mutluluğu belirtmek isterim. Emekli olan arkadaşlarıma bundan sonraki yaşamlarında çoluk çocuğu ile mutlu bir yaşam diliyorum. İnşallah darısı bizim başımıza olur. Tekrar bu geceyi tertip ederek bizleri bir araya getiren Suzan Mut Karagöz hanımefendiye teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Programın ardından emekli olan personele gecenin anısına plaket ve çeşitli hediyeler takdim edilirken, gecede Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci de hazır bulundu