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Emekliler Derneği'ne yer tahsisi meclisten geçmedi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi’nin Kasım ayı meclis toplantısının ikinci oturumunda ele alınan Türkiye Emekliler Derneği’ne yer tahsisi yapılması maddesi reddedildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi'nin Kasım ayı meclis toplantısının ikinci oturumunda ele alınan Türkiye Emekliler Derneği'ne yer tahsisi yapılması maddesi reddedildi.


Kdz. Ereğli Belediye Meclisi'nin 2018 yılı Kasım ayı toplantılarının ikinci birleşimi AKM Nikah salonunda yapıldı.


Meclis toplantısında, gündem maddesinde yer alan Süleymanlar Mahallesi İstasyon Caddesi'nde zabıta noktası olarak yapılan yerin Türkiye Emekliler Derneği Kdz. Ereğli Şubesi'ne tahsis edilmesini öngören madde hukuk işleri komisyonunun da kabul edilmeyince meclisten de geçmedi. Meclis gündeminde yer alan resmi kurumların imar tadilat taleplerini içeren madde CHP'li üyelerin komisyonda kendilerine iletilmediği yönündeki itirazı üzerine bir sonraki gün görüşülmesine karar verildi. Meclis gündeminde yer alan diğer maddeler 9 Ocak 2018 günü saat 10.00'da yapılacak olan meclis toplantısında ele alınacak.

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