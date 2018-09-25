Emircan'ın mutlu günü

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinin Geriş köyünde 15 yaşındaki doğum sonrası beynin hasar görmesi nedeniyle yakalandığı hastalıkla mücadele veren Emircan Saydam'ın bir hayali gerçekleşti.

İHA'nın gündeme getirdiği 15 yıldır yatağa bağlı olan Emircan'ın en büyük hayali olan akülü sandalye ile dolaşmak günün büyük bir bölümünü odasında askeri film ve diziler izleyerek geçirmekte olduğu için askeri ve özellikle Jandarmayı çok sevdiğini söylemişti. Bunun üzerine Çaycuma İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Murat Balkaş ve personeli engelli Emircan'ın hayalini gerçekleştirmek için ziyaret etti. Ziyaret esnasında kendisine Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yazmış olduğu Nutuk isimli kitabı hediye edildi.

Duygulu anlar yaşayan anne Fatma Saydam İlçe Jandarma Komutanı Balkaş ve personeline teşekkürlerini dile getirirken “Emircan çok duygusal bir çocuktur. Bütün gün evde yatağa bağımlı kaldığı için hep televizyon da savaşları, askerleri izler. ‘Birgün bende asker olacağım anne' derdi. Evladımı böyle mutlu görmek beni çok duygulandırdı. Onu askeri kıyafetle görmek nasip oldu ya bana Allah devletimizden, askerimizden, jandarmamızdan razı olsun" diye konuştu.