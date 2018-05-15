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15 Mayıs 2018 13:04

Emniyet kemeri hayatını kurtardı: 1 yaralı

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde bir otomobil takla attı.

Emniyet kemeri hayatını kurtardı: 1 yaralı

15 Mayıs 2018 13:04

Kazada sürücünün emniyet kemerinin takılı olması hayatını kurtardı.


Edinilen bilgiye göre, kaza, Devrek-Ankara karayolu 18.kilometre mevkisinde meydana geldi. Tahir S. idaresindeki 67 NF 276 plakalı marka araç; Mengen istikametinden Devrek istikametine gelirken direksiyon hakimiyetini kaybederek taklalar atarak karşı şeride geçti. Otomobil, yol kenarındaki takılarak durabildi. Kazada araçta sıkışan sürücüyü Devrek Belediyesi itfaiye müdürlüğü sualtı suçüstü arama kurtarma timi ve 112 ekipleri sıkıştıkları yerden kurtararak ambulansa taşıdı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla Devrek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Emniyet kemerinin takılı olmasının yaralının hayatını kurtardığı öğrenildi.




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