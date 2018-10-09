İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Emniyet müdürü Turanlı vatandaşları uyardı

Zonguldak İl Emniyet Müdürü A.

Metin Turanlı vatandaşları, telefonla dolandırıcılık yapan sahtekarlara karşı vatandaşları sosyal medya hesabından uyardı.


Zonguldak İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, sosyal medya hesabından vatandaşların yardım talebi ile arayan kişilerin kentte yoğunlaştığını belirterek şu paylaşımı yaptı; “Vatandaşımızı, halkımızı telefonla arayarak, sözde yardım talepleri bugünlerde yine ilimizde Zonguldak çevresinde yoğunlaşmış görünüyor. Sizleri kamu görevlileri adına sahtekar ve dolandırıcı sözde insanlara itibar etmeyin.”

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.