Emniyetten fuhuş çetesine operasyon: 14 gözaltı

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinde günlük kiralanan evlerde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine, 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon başlattı. Zonguldak, Karabük ve Bartın’da belirlenen 15 adreste eş zamanlı yapılan operasyonda Azerbaycan uyruklu J.T, G.O, I.A. ve Kırgızistan uyruklu G.A. ile birlikte Semih A., Cengizhan K., Sezai Ö., Erdal A., Nurhan K., Sebahattin C., Kenan A., Şahin A., Sadi Ö. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi gözaltına alındı. Fuhuş çetesinin lideri oldukları ileri sürülen Nurhan K., evinde yapılan aramada fuhuş amacıyla kullanılan cinsel içerikli haplar, fuhuşla ilgili alınan hesapların tutulduğu not defterleri, çok sayıda telefon ve sim kartlar ele geçirildi.

Yoğun güvenlik önemleri altında Atatürk Devlet Hastanesi ek binasında sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.