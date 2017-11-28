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28 Kasım 2017 14:38

Emniyetten kış lastiği uyarısı

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 1 Aralıkta başlayacak olan zorunluğu kış lastiği konusunda uyarılarda bulundu.

Emniyetten kış lastiği uyarısı

28 Kasım 2017 14:38

Uymayanlara para cezası uygulanacak.


Zonguldak il merkezi ve bağlı ilçelerinde Kış Lastiği kullanma zorunluluğu 1 Aralık 2017’de başlıyor. Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından sürücülere uyarılarda bulunuldu.


Emniyetten yapılan açıklama şöyle;


“Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın 01 Nisan 2017 Tarihli “Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu İle İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ”in Kış Lastiği Zorunluluğu başlıklı 5/1 maddesi uyarınca; “ülkemizde tescil edilmiş olsun veya olmasın, şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda her yılın 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında kalan dört aylık dönemde kış lastiği kullanılması zorunludur. Zonguldak Valilik Makamının 21 Kasım 2017 tarihli Olurlarına istinaden, il sınırlarımız içinde seyreden tüm kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs ve kamyonet türü araçlar ile karayolu taşıma yönetmeliği uyarınca “A” türü yetki belgelerine kayıtlı otomobillerde (ticari araçlar) 1 Aralık 2017 ile 1 Nisan 2018 tarihleri arasında kış lastiği kullanılması zorunlu hale getirilmiştir.


Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak adına kış lastiği kullanımı denetimlerine ağırlık verilecektir. Kış lastiği kullanılması zorunlu olmasına rağmen kullanılmadığı tespit edilen araçların sürücülerine Karayolları Trafik Kanununun 65/A maddesi uyarınca idari para cezası uygulanarak trafiğe çıkmalarına müsaade edilmeyecektir” denildi.




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