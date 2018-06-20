Emniyetten metruk bina uygulaması

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri ve jandarma ekipleri metruk alanları kontrol ederek denetimlerini sürdürdü. İl merkezi ve ilçelerde daha önce uygulamaya konulan metruk bina tespitlerini sürdürdü. İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, "Polis ve jandarma beraber metruk alanları kontrol ediyoruz. Zonguldak Merkez ve tüm ilçelerinde İz emare arıyor; metruk binalara sair tespitlerimizi daha önce belediyelerle paylaştığımız gibi bir kez daha paylaşacağız. El birliğiyle izbe ve metruk bir bina ve mahal bırakmayacağız. Jandarma ve polis timleri sokakta parkta, dağda, bayırda her yerde beraber. Şehirde huzur, köyde huzur. Dağda, bayırda, düzde, ovada,

Mahallede, plajda, parkta, yaylada milletle bir ve beraber olacağız. Zonguldak bir ve bütün iken bize de görevde birlik ve beraberlik düşer" ifadelerine yer verdi.