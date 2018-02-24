Emniyetten “Oradayız Günleri” uygulaması

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il merkezi ve ilçelerde bulunan eğlence merkezlerinde uygulama yapıldı. Uygulama çerçevesinde şüpheli araçlar ve mekanlarda şüpheli şahıs ve araçlar tek tek arandı. Polis, halkın güvenliği ve huzuru için uygulamalarına devam ederken İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, “Oradayız günleri ile ilçeleri, buradayız günleri ile Merkezi güçlendireceğiz. Merkezdeki polisler ilçeleri, ilçedeki polisler Merkezi öğrenecek; Zonguldak polisi, Zonguldak’ın bütününe hizmet edecek” ifadelerini kullandı. Huzur operasyonu kapsamında eğlence mekanlarındaki bir çok kişi üzerinde arama yapıldı. Polisin halkın güvenliği için başlattığı uygulamalar aralıksız olarak devam ediyor.