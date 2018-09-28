En güzel manda yoğurdu yarışmasının kazananı belli oldu

27 Eylül'de başlayan Farmers Fairs 3. Batı Karadeniz Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda "En iyi manda yoğurdu yarışması” ile devam etti. Çaycuma'nın en iyi manda yoğurdunu belirleyebilmek için manda yetiştiricilerinin ürettiği 21 yoğurt birbiri ile yarıştı. Yarışmada birinci Perşembe'den Taner Keçeci, ikinci Yolgeçen köyünden Mahir Karakuş, üçüncü ise Güzeloğlu köyünden Bahar Güneş oldu.

Düzenlenen etkinliğe Zonguldak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Cemalettin Çataklı, Expolife Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Erdoğan, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Coşkun Ulutaş, Ziraat Odası Başkanı Rıza Çapkın, Karabük Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdür Yardımcısı Erdal Kaya katıldı. Yarışmanın jüri üyeliğini, BEÜ Gıda ve Tarım MYO Öğr. Gör. İrem Uzunsoy, Zonguldak İl Tarım Orman Müdürlüğü Ziraat Odası Mühendisi Koral Kumral, Çaycuma İlçe Tarım Orman Müdürlüğü Gıda Müh. Mücahit Güleş, Gıda Müh. Zonguldak Temsilcisi Tuğrul Dereli, Bartın İl Tarım Orman Müdürlüğü Ziraat Müh. Veysel Karaaslan, Çaycuma Belediye Başkanı Yard. Körpüş Mısırlı yaptı. Jüri üyeleri yaptıkları değerlendirme ile yoğurt örneklerini tat, koku, kıvam ve sunum açısından değerlendirdi. Yarışmada ilk üçe giren üreticilere çeyrek altın, yem ve un hediye edildi.

Birinci olana ödülünü Zonguldak İl Tarım ve Hayvancılık Müdürü Cemalettin Çataklı takdim etti. Çataklı ödülü verirken, "Bütün üreticileri tebrik ediyorum. Aslında bu yarışmaya katılmakla hepsi birinci. Üretim yapanlar bizim başımızın tacı. Kim ne üretiyorsa bu memlekette gerçekten bu memleket için ciddi manada üretim var demektir. Kardeşimizi ve bütün üreticileri tebrik ediyorum” dedi.

Birinci olan Tugay Keçeci, "Bu aldığım hediyede benim hiçbir emeğim yok, her şeyi eşim yapıyor. Sağolsun” şeklinde konuştu.