En iyi buzak ve malak belli oldu

Zonguldak'ta Farmers Fairs 3. Batı Karadeniz Gıda, Tarım ve Hayvancılık fuarında düzenlenen "en iyi buzağı ve malak" yarışmasının kazananları belli oldu.

Çaycuma'nın en iyi buzağı ve malak yarışmasında hayvanlar süslenerek yarışmaya hazırlandı. En güzel buzağı ve malak yarışmasında jüride; Zonguldak Veteriner Hekimler Odası Başkanı Önder Alkan, Çaycuma İlçe Tarım ve Orman Müdürü Veteriner Hekim Elife Meral, Bartın İl Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Bora Aykan ve Muhammet Kaplan, Çaycuma Belediye Başkan Yardımcısı Körpüş Mısırlı, Karabük İl Tarım Orman Müdürü Talha Özveren, Veteriner Hekim İrfan Türk yer aldı.

Fuara Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Coşkun Ulutaş, Ziraat Odası Başkanı Rıza Çapkın, Expolife Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Erdoğan, Karabük Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Yardımcısı Erdal Kaya da katıldı.

15 tane buzağının yarıştığı yarışmada ilk 3'e girenlere çeyrek altın ve yem hediye edildi. Yarışmayı Esenlik köyünden Murat Yılmaz, Koramanlar köyünden Cevat Özer ve Veli köyden Kadir Yaşa'nın sahibi olduğu hayvanlar kazandı.

En iyi malak yarışmasında 9 malak arasında ilk üçe girenler; Helvacılar köyünden Satiye Mantarlı, Karakoç köyünden Muharrem Uysal ve Helvacılar köyünden Sultan Özbay'ın sahibi olduğu hayvanlar oldu.

Birinci malak ödülünü veren İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Coşkun Ulutaş; "Yarışmalarımızın üçüncüsü olduğu için geleneksel hale getirdik. İnşallah devam da edeceğiz. Tabi ki bu yarışma kendinden oluşmuyor. Bu nedenle özellikle kendi personelime ve Çaycuma Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline de teşekkür ediyorum" dedi.