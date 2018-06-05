Bunu görüyoruz" dedi.

AK Parti mitingi Zonguldak Madenci Anıtı’nda başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan önce sahneye çıkan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Zonguldak’taki maden yatırımlarına ilişkin şöyle dedi:

"Türkiye’de madencilik noktasında Zonguldak’ımız, Üzülmez, Armutçuk. Karadon, Kozlu bu sahaların artık en son mekanize sisteme geçişiyle ilgili adımlar attık. Üzülmez tamamlandı. Armutçuk temmuz ayında bitiyor. Karadon ve Kozlu bu yıl içerisinde önümüzdeki yılbaşı bitecek. Bu daha çok üretim demek. Daha çok kapasitenin artması demek bununla ilgili güzel haberler gelecek demektir. TTK’daki güzel arazilerimiz var. Onları hazineye devrettik. Orayla ilgili Zonguldak için güzel projelerimiz olacak. Orayı da bekleyelim. Biraz heyecan yapalım. Zonguldak bu 24 Haziran’a giderken şu riski görmelisiniz. Size bir şey söyleyeceğim. Bu partiler seçim beyannamesi hazırladı. Baktınız mı hiç? Bu seçim beyannamelerinin içinde birçoğunun FETÖ ile mücadele noktasında hiçbirinde atılan adım gördünüz mü? Diğer taraftan yine bu ana muhalefet FETÖ mücadele eden, PKK ile mücadele eden, paşalarımızın apoletini sökeceğini ifade etti. Bakın burası çok önemli. Türkiye olarak biz dış malum güçler tarafından bugünlere hazırlanan iki terör örgütüyle bu mücadeleyi verirken 24 Haziran noktasında kim kimle iş tutuyor. Bunu görüyoruz öyle değil mi? Biz 24 Haziran’da yerli ve milli bir parti olarak yerli ve milli bir duruşla Zonguldak soruyorum Cumhurbaşkanımızın Ak Parti’nin yanında olmaya hazır mıyız? Önemli olan bu. Bakın biz bugün varız yarın yokuz. Evlatlarımız, torunlarımız bizden sonra gelecek tüm bu neslin geleceğini güven ve istikrarlı bir şekilde çünkü siyaset böyle lafla meydanlarda herkes atıyor. Konuşuyorsun da ne yaptın, devlet yönetmek ülke ve millete hizmet etmek öyle değil mi? Var mı bir dikili ağacınız. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz."