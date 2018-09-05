Hedefimiz ithal kömürü asgariye indirmek” diye konuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Zonguldak ziyaretinde Valilik programının ardından AK Parti İl Teşkilatı’nı ziyaret etti. AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun ve partililer tarafından karşılanan Bakan Dönmez, burada partililere hitap etti.

Bakan Dönmez, “Zonguldak yaklaşık iki asır madencilik sektörünün gözbebeği idi ama sadece sadece madencilik alanında değil bizim diğer alanımız olan enerji alanında da yatırımlar var. Yaklaşık 3 bir megavatı geçen termik santral projelerimiz var. Bunlar işletme halinde. Öyle baktığınızda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın birnevi izdüşümü hemen hemen tüm branşları Zonguldak’ta gösterilmektedir. Örnek bir şehrimiz. Zonguldak’ın geçmişte acı tatlı bir sürü hatırası oldu. Kazaları oldu. Bu vesile ile maden şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyoruz. Bugün zaten öğleden sonraki programlarımızda şehitlik ve müze ziyaretlerimiz olacak. MTA’nın gemisi Zonguldak limanında yetkililerden bilgi alacağız. Türkiye Taşkömürü Kurumu’muza da bugün yapılan faaliyetlere ilişkin plan ve hedeflere ilişkin bilgi alacağız. Kısaca geçtiğimiz yıl açıkladığımız milli enerji ve maden politikalarımızın en önemli ayaklarından birisi yerlileştirmektir. Yerli kaynakları azami derecede ekonomiye kazandırmak için yeni modeller yeni projeler hayata geçirdik. Onların önemli ayaklardan birisi de taşkömürü hususudur. Türkiye’de yaklaşık 30 milyon ton taşkömürü ihtiyacımız var. Bunun ancak 1 milyon ton civarını yerli kaynaklardan üretebiliyoruz. Hedefimiz ithal kömürü asgariye indirmek. Mümkünse sıfırlamak. Onun için bu bölgede işçimiz, mühendisimiz, yöneticimiz hep birlikte üretimin ve dolayısıyla da istihdamın artması için ne gerekiyorsa yapacağız. Cumhurbaşkanımız seçimlerden önce TTK’ya 1500 işçi alımıyla ilgili söz vermişti. O söz bizim için talimat mhaiyetindedir. Arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. O süreci hızlıca tamamladıktan sonra sür’atle işçi alımını da gerçekleştirmiş olacağız” diye konuştu.

“Tedarik zincirini sağlıklı oturttuğumuz müddetçe burada iş ve istihdam garantisini de temin etmiş olacağız”

Bakan Fatih Dönmez, özel sektörde yerli kömür kullanılmasına yönelik gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Dönmez, şöyle devam etti:

“ İki özel sektör arasında bir anlaşmaydı. Biz bir yerde arabuluculuk yapmış olduk. Bir özel sektöre ait santralimiz yaklaşık yılda 7 milyon ton taşkömürü kullanıyor. Bir başka özel sektöre ait redevansla verilmiş sahamızda da yine yaklaşık 5 milyon tona çıkabilecek bir üretim planı vardı. Biz üreticiyle tüketiciyi bir araya getirdik. Aralarında bir anlaşma sağlandı. Şimdi süratle o anlaşmanın sahanın işletmeye geçmesini bekliyoruz. Bir takım hukuki prosedürler vardı. Onlar da tamamlanır tamamlanmaz tedarik zinciri sağlanmış olacak. Bu ilk ama son değil. Aslında biz bütün ithal yakıtlı santrallere aynı teklifi götürdük. Gelin burada kendi kömürünüzü çıkartın çıkartamıyorsanız çıkartan firmalardan tedarik anlaşması yapın şeklinde teşvik ettik. Bu arada üç sahamızın ruhsat devir ihalesini de gerçekleştirmiş olduk. Yine bu sahalarda da tedarik anlaşmaları yapılacak. Taşkömürümüz zaten TTK’nın belli bir üretimi var. Sevindirici olan taraf bu ihalelerden birisi de Ereğli Demir’in sahip olduğu OYAK firması da aldı. Aslında kendi koklaşabilir kömürünü burada kendi ham madde tedarikini güvence altına almış oldu. Tedarik zincirini sağlıklı oturttuğumuz müddetçe burada iş ve istihdam garantisini de temin etmiş olacağız. Bu hedeflerde bir değişikliğimiz yok. Şu anda üreticiler ve işletme sahipleriyle görüşmek lazım. Arkadaşların bize verdiği bilgi bir yıl içerisinde bu üretime geçeceğiz demişlerdi. Biz de takip ediyoruz.”

Bakan Fatih Dönmez, AK Parti ziyaretinin ardından Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Bakan Fatih Dönmez, “Bakanlığımız iki yıldır performansa dayalı üretim modeline geçti. Bu kapsamda da her kurumumuzun yıllık kurumsal hedefleri var. Bunları da biz yıllık bazda izliyoruz. 6 ayda bir de dinliyoruz. Bize bağlı kurumlarımızın hepsini bitirdik. En son Türkiye Taşkömürleri Kurumu kalmıştı. Bu gün de burada TTK Genel Müdüründen ve yönetici arkadaşlardan bu yıl ki planlarındaki gerçekleşmeleri dinlemiş, izlemiş olacağız. Sonrasında belli ziyaretlerimiz var. Gün boyu Zonguldak’ın misafiri ve ev sahibi olacağız.