Engel Tanımayan Misafirler yeteneklerini BEÜ’de sergiledi

10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında BEÜ Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatör Yardımcısı Öğr. Gör. Kayhan Kafalı koordinesinde, Zonguldak’ta hizmet veren Terapi Özel Eğitim merkezi ve Gökkuşağı Rehabilitasyon Merkezinde eğitim alan öğrencilerinin hazırladığı, Zonguldak ve sahip olduğu güzelliklerin resmedildiği resim sergisi ve yarışması ödül töreni, BEÜ Tahir Karauğuz konferans salonunda düzenlendi. “Resminle Gel, Ödülünle Dön”

sloganlı sergi ve resim yarışması törenine öğrencilerin aileleri, öğretmenleri akademik, idari personel ve üniversite öğrencileri katıldı.

İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Özcan Sezer’in açılış konuşmasıyla başlayan, BEÜ’lü öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği etkinlik, sergiye destek veren özel öğrencilere kendi adlarına düzenlenmiş madalyaların takdimi ve çeşitli hediyelerin verilmesi ile sona erdi.