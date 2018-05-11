Engelli Dernekleri Çaycuma’da

Aralarında Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak Şubesi, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Zonguldak Şubesi, Bedensel Özürlüler Yardımlaşma ve Koruma Derneği, Zonguldak Spastik Çocuklar Derneği, Çatalağzı Engelliler Derneği, Kilimli Engelliler Derneği, Zonguldak Umut ve Dayanışma Derneği, Ereğli Fiziksel Engelliler Derneği, Zonguldak Otizm Derneği, Gökçebey Engelliler Derneği, Kozlu Engelliler Derneği, Özel Eğitim ve Rehberliğe Muhtaç Çocukları Koruma Derneği ve Karadeniz Otizmli Bireyler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin bulunduğu engelliler alanında faaliyet yürüten 11 dernek, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı’ya, engellilerin kentsel yaşama erişimini sağlayan örnek hizmetlerinden dolayı plaket verdi. Çaycuma Kent Konseyi önünde düzenlenen törende, Başka Kantarcı’ya, 11 dernek adına plaketi Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Zonguldak Temsilcisi Cem Cemal Ünal sundu.

Töreninin Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlendiğini bildiren Ünal, Zonguldak’ta faaliyet gösteren engelli sivil toplum kuruluşları adına, engellilere yönelik hizmetlerinden dolayı Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı’ya plaket verdi. Ünal burada yaptığı konuşmada, Biz “Zonguldak ilindeki engelli sivil toplum kuruluşları olarak, Sayın Çaycuma Belediye Başkanımız Bülent Kantarcı’ya, engellilere vermiş olduğu desteklerden ve engelli yaşlı ve çocukların çok rahat bir şekilde yaşadıkları yerde hareket etmelerini sağlayan olanaklardan dolayı, gerek üstyapı çalışmaları kısaca belediyecilik hizmetlerinden dolayı kısaca kendisine teşekkür ediyoruz. Ve Zonguldak Engelli STK’lar olarak kendisine bu plaketi sunuyoruz” dedi.

Plaketi alan Başkan Kantarcı, “Maddi değeri çok olmayan ancak üzerindeki imzalar nedeniyle manevi değeri çok büyük olan bu plaketi, yüzlerce, binlerce insanı bünyesinde barındıran kuruluşlardan Çaycuma Belediyesi adına almaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. Başkan Kantarcı, duygularını, “Mayıs ayı Engelliler Haftası. Engelli kuruluşları beni çok duygulandıran bir jest yaptı. Biz bugüne kadar sadece engellilerin erişimini sağlayıp onların rahat yaşamasını sağlayacak bir belediyecilik anlayışı sergiledik. Bununla yetinmedik doğumdan, ölüme bütün insanları kapsayacak şekilde eşit, adil ve dengeli bir kent yaratma sevdasıyla çalışmalarımızı sürdürdük. Bu doğrultuda daha yapılacak çok iş olmasına rağmen takdir ediliyor olması ve bölgemizden birçok kuruluşun bir araya gelerek bizi böyle onurlandırması hayatımın müstesna anlarından biri olmuştur. Asıl biz onlara müteşekkiriz. Onlar için küçücük bir şeyler yapmamıza rağmen onların bizi böyle ödüllendirmeleri bizim için müthiş bir memnuniyet konusu oldu. Bugün buraya gelen gelemeyen bütün engelli arkadaşlarımıza teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Onların da hepimizin de mutlu ve huzurlu bir şekilde güzel bir şekilde hayatlarımızı sürdürmemizi arzu ediyorum” şeklinde ifade etti.

Törene katılan engelli kuruluş temsilcileriyle toplu fotoğraf çekilmesinin ardından, Çaycuma Belediyesine ait mini trenle kent turu atılarak yapılan düzenlemeler yerinde görüldü. Engelli kuruluş temsilcileri özellikle engelsiz yol tasarımına büyük ilgi gösterirken, hastaneye erişimi sağlayacak kent asansörü alanında da inceleme yaptı. Belediye yetkililerinden kent asansörü tamamlandığında, hareket edebilir durumdaki tüm engellilerin hiç kimsenin yardımına gereksinim duymadan tüm sağlık hizmetlerine rahatlıkla erişebileceğini öğrenen engelli kuruluş temsilcileri, bundan duydukları memnuniyeti ifade etti. Kentte engelliler için yapılan diğer düzenlemeleri de büyük takdirle karşılayan engelliler bunun diğer belediyelere de örnek olmasını diledi.

Başkan Kantarcı, engelli kuruluşları temsilcilerine kentte yaptıkları gezinin ardından bir de yemek verdi. SEKA Sosyal Tesislerinde yenilen yemek sırasında Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak Şube Başkanı Hüseyin Şirin’e sürpriz bir yaş günü partisi yapıldı. Sürprizi hazırlayan Başkan Kantarcı, Şirin’i tebrik ederek yeni yaşını kutladı.