Engelli eşini yanmaktan son anda kurtardı

Yanan evde inceleme yapan Kdz. Ereğli Verem Savaş Derneği Başkanı Hasan Erdoğan mağdur aileye yeni bir ev yapılması için çalışmalara başlayacağını söyledi.

Kdz. Ereğli ilçesinde geçtiğimiz hafta 5 kişilik ailenin yaşadığı evde çıkan yangının ardından bir dram çıktı. Elektrik kontağından çıkan yangın kısa sürede evin her yerini sararak tamamen yanmasına neden oldu.

30 yıllık eşini alevlerin arsından kurtardı

Ev sahibi Ali Akyol, yangın sırasında evde bulunan ve yürüme engelli olan eşi Türkan Akyol’u kurtarmak için alevlerin arasına daldı. Akyol, engelli eşini komşularının da yardımı ile balkondan indirerek kurtarmayı başardı. Kendisi de son anda dışarı çıkmayı başaran Akyol, yanan evden bir toplu iğne dahi kurtaramadığını söyledi. Evsiz kalan aileye Verem Savaş Derneği sahip çıktı.

Kdz. Ereğli Verem Savaş Derneği sahip çıkıyor

Kdz. Ereğli Verem savaş Derneği Başkanı Hasan Erdoğan, Ereğli esnaflarından Fevzi Turan yangınla ilgili çıkan haberler üzerine evsiz kalan aileyi ziyaret ederek kumanya yardımında bulundu. Erdoğan yangınla ilgili olarak Ali Akyol ve köy sakinlerinden bilgi aldıktan sonra evde incelemelerde bulundu. Aileye geçmiş olsun dileyen Erdoğan, önemli olanın ailenin sağlıklarına zarar gelmemesi olduğunu söyledi. Erdoğan ailenin yeni bir eve kavuşması için gereken çalışmalara kısa süre içerisinde başlayacağını belirterek “Bir felaket atlatılmış. Önemli olan can kaybı yaşanmamasıdır. Evler yapılır, onarılır hepsi hallolur ama hakikaten büyük bir yangın atlatılmış. Bundan sonra yapılacak olan, daha önce yaptığımız gibi bu aileyi sıkıntıdan kurtarmak olacaktır. Arkadaşlarımız ve ustalarımız ile birlikte ne yapılması lazım tartışacağız. Arkadaşlarımız ile birlikte bunun üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. Bu mana da Alaplılı, Ereğlili tüm hayırsever ve iş adamlarından ufak tefek buraları gelip görsünler katkıda bulunsunlar. Hep birlikte bu aileyi bu sıkıntıdan kurtaralım. Bu vesile ile Fevzi Turan’a teşekkür ederim yaptığı desteklerden dolayı, Allah daha çok versin. Hiç sıkıntı yok, biz bu işi bitiririz” dedi. Kdz. Ereğli esnaflarından Turay Çeyiz, Halı ve Zücaciye Mağazaları sahibi Fevzi Turan’da ilçe esnafları olarak bu aileyi ayağa kaldıracaklarını ifade etti.

Kredi çekip onarım yaptığı evi küle döndü

Tarım emeklisi olduğunu ve bin 100 TL maaş ile geçimini sağladığını belirten Akyol, evsiz kaldığı için geçici olarak caminin lojmanında kaldıklarını anlattı. Yanan evine bir süre önce kredi çekip bakım yaptığını anlatan Akyol, mevcut geliri ile bir şey yapacak durumu olmadığını belirtti. Akyol konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “Eşim içeride oturuyordu, kızımda evdeydi bende dışarıdaydım arkadaşım çağırdı ‘beş dakika bir gelir misin tanker yükleyeceğim’ dedi. Ona yardıma gittim. İkiyi 5 geçe kızım beni aradı. ‘annem yanıyor’ dedi. Geldik çatı tutuşuyor. Elektrik kontağından oluyor. Kızım kendini dışarı atıyor ama hanım 2001 senesinde ayağını makineye kaptırdığı için sakat. Yürüme şansı hiç yok. Eşimi yangının içerisinden zor çıkardım. Eşim balkon tarafına kaçıyor bende kapıyı birden açınca yangın alevleniyor. Ahşap olduğu için yanması 10 dakikayı bulmadı. İtfaiye biraz geç geldi. Eşimin vücudunda ufak tefek yaralar var. Balkondan aşağıya indirmek zorunda kaldım. Evde 5 kişiyiz. Muhtarımızın mahallesinde oturuyorum. Cami evinde kalıyorum. Eşimizin dostlarımızın yardımlarıyla Hasan Erdoğan, Kaymakamımız, Belediye Başkanımızın yardımlarıyla ayakta duruyorum ve çok teşekkür ediyorum. Eşimin yürümesi için kullanılan aracımız yangında o da kül oldu. Şuanda destek amaçlı protez taktırdık onunla idare ediyoruz. Eşim tekerlekli sandalyeye bağlı yaşıyor. Evde hiçbir şeyi kurtaramadım. Ben boya kaynak işlerinde uğraşıyorum. Ama ameliyat oldum 9 tane platin var, çalışma gibi bir imkânım yok. Ayda bin 100 lira maaş alıyorum. Kredi kullanıp eve tadilat yaptırmıştım oda olduğu gibi ona kesiliyor.”

“Tek isteğim evimin yapılması”

Yangın sırasında evde mahsur kalan kocası tarafından kurtarılan Türkan Akyol, tek isteğinin evinin yeniden yapılması olduğunu dile getirdi. Yangının bir anda büyüdüğünü ve çatının çöktüğünü anlatan Türkan Akyol “Dışarı çıktığımda zaten yangın başlamış. Hiçbir şey anlamadım. Kapıyı bir açtım ev göçtü aşağıya. Ben balkonda esir kaldım. Eşim geldi kurtardı. Olmasaydı bende kalacaktım orada. Yürüme engelliyim 2001’de fındık bahçesinde kaptırdım ayağımı. Engelli olduğum için eşim aşağıya indirdi. Vatandaşlardan yardım bekliyorum, evimin yapılmasını istiyorum, başka hiçbir şey istemiyorum. Yardım edenlerden de Allah razı olsun” şeklinde konuştu.

Akyol ailesinin yanan evinde yaptığı incelemenin ardından Osmanlar Köyü’nde 6 ay önce inşaatına başlanan ve yapımı tamamlanan evde de incelemelerde bulunan Verem Savaş Derneği Başkanı Hasan Erdoğan, mağdur ailelerin ellerinden tutmayı sürdüreceğini söyledi.