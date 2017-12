Engelli öğrencilerin gösterileri büyük alkış aldı

Kdz. Ereğli ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü Spor Salonu’nda etkinlik düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından Duyan İşitme Engelliler Merkezi öğretmenleri tarafından işaret dili eşliğinde İstiklal Marşı okundu. Programa Kdz. Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal ve eşi Sevim Uysal, bazı daire müdürleri, STK temsilcileri, engelli öğrenciler ve aileleri katıldı.

Etkinliğe Kdz. Ereğli Özel Eğitim İş Uygulama Okulu ve Mesleki Eğitim Merkezi öğrencilerinin gösterisi damga vurdu. Öğretmenleri Yeliz Ödoğan’ın yaklaşık bir ayda hazırladığı özel öğrenciler oynadıkları Zeybek ve Roman oyunu ile salondakilerden büyük alkış aldı.

Kdz. Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu burada yaptığı konuşmasında asıl olan kafalardaki engellerin kaldırılması olduğunu söyledi. Madenoğlu konuşmasında “Türkiye’de bu oranın yüzde 12 civarında olduğunu, rakamsal olarak da 6-7 milyon civarında olduğunu biliyoruz. Bu gelişmiş dünya ülkelerinde de bir hayli yüksek bir orana sahip. Biz engelliliği herkesin kabul ettiği gibi işlerin yapılmasına, hayatı yüksek standartla yaşamaya engel bir hal olarak görmüyoruz. Engelli kardeşlerimiz de, aileleri de hayatlarını tıpkı tüm diğer vatandaşlarımız gibi sürdürmek azim ve kararlılığındadır. Bunları biliyoruz. Devletimiz ve hükümetimiz, vatandaşlarımız, sivil toplum örgütleri ve tüm ilgili kuruluşlar engelli kardeşlerimizin hayatlarını en iyi şekilde sürdürebilmesi, ekonomik, sosyal ve fiziki zorluklarla karşılaşmamaları için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Nitekim devletimiz engellilerimize gerek istihdam alanında, gerek hayatlarını kolaylaştırma anlamında ve sosyal olarak, sosyal devlet olmanın gereği olarak maddi her türlü desteği vermektedir. Otobüslerden tutun, her alanda engelli kardeşlerimize kolaylıklar sağlanmaktadır. Devletimiz sosyal bir devlet olmanın gereğini her alanda yapmaya çalışmaktadır. Bizler engelli olmayan vatandaşlar olarak engelli kardeşlerimize asla acıyarak veya farklı şekilde değil, içimizden biri olarak davranmak durumundayız. Bir engelliyi incittiğimiz zaman onun ailesini de incitmiş, kendisini de incitmiş olduğumuzun farkında olmamız lazım. İlçemizde gerek belediyemiz, gerek ilgili kuruluşlar engellilerimizin hayatlarını kolaylaştırıcı çalışmalar yapıyorlar. Ben başta belediye başkanımız olmak üzere, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kuruluşlarına canı gönülden tebrik ve teşekkür ediyorum. Buradaki rehabilitasyon merkezlerimiz gerçekten vatandaşlarımızın huzurlu ve rahat şekilde hayatlarını idame ettirebilmeleri için ellerinden gelen gayreti gösteriyor. Buradaki rehabilitasyon merkezlerinin sahipleri ve çalışanlarını tebrik ediyorum. Toplumumuzun bu yükünü büyük oranda üstünden alıyorlar. Engellilik, sadece engelli vatandaşların üzerinde olduğu, öyle görünen bir durum değildir. Engelli kardeşlerimizle ilgili gereğini yapmıyorsak, bizim kafalarımızda da engel var demektir. İnsanların kamburu sırtlarında değil kafalarındadır. Eğer kafamızdaki bu kamburu atabilirsek, sanıyorum engelli vatandaşlarımızı ve ailelerini en iyi şekilde anlamış oluruz. Bugün engelli vatandaşlarımız diğer vatandaşlar gibi ekonomik alanda, sosyal alanda, iş dünyasında onurlu bir şekilde hayatlarını sürdürmektedirler. Burada kurulu Fiziksel Engelliler derneğimiz de gerçekten bu vatandaşlarımızla ilgili gereken hizmeti vermektedir. Bu güzel organizasyonu yapan tüm ilgililere teşekkür ediyorum” dedi.

“Sahip çıkmaya devam edeceğiz”

3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutlayan Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal da engellileri ağırlamaktan dolayı son derece mutlu olduklarını söyledi. Uysal, “Bugün bu salonda sizleri ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Gerçekten engelli olmak gerek fiziksel gerekse zihinsel engelliler son derece önemli rakamlarda daha doğrusu artık kronik hastalığı olan, kalp hastalığı, şeker hastalığı gibi, tansiyon hastalığı gibi hastalıklar bu gruba dâhil ediyor. Bu grubun hitap ettiği, ilgi ve alakamız alanına giren kitle gittikçe büyüyor. Ancak toplumla şunu paylaşmamız lazım. Engelli olmak bulaşıcı bir hastalık değildir ve günümüzde 2030’lu yıllarda toplum ve dünyada sadece trafik kazalarından dolayı 20-30 milyon insan geri dönülmeyecek şekilde veya bir süre engelli konumuna gelecek. Ölüm sıralamasında bile artık 7. Sıraya çıktı Trafik kazalarından ölüm oranı. Bugün burada engelli adayı olarak konuşuyorum. Bir saniye sonra, bir nefes sonra veya önümüzdeki günlerde engelli olabiliriz. Bu yüzden toplumun tüm dikkatlerini özellikle şu an engelli olmayan tüm vatandaşlarımız bu konu üstünde hassasiyetle durmalı. Bizler belediye olarak Ereğli’de gerek fiziksel, gerek farkındalıkla olan çocuklarımıza, kardeşlerimize sahip çıkmaya dün olduğu gibi bugün de, önümüzdeki günlerde devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından protokol ve ilçedeki rehabilitasyon merkezleri görevlileri hatıra fotoğrafı çektirdi. Etkinlik kapsamında ilçede faaliyet gösteren rehabilitasyon merkezlerinde eğitim gören öğrenciler çeşitli gösteriler gerçekleştirdi. Vatandaşlar öğrencilerin gösterilerini fotoğraflamak ve görüntüye almak için birbiriyle yarıştı.

Etkinlik kapsamında davetlilere tavuk, pilav, tatlı ve ayrandan oluşan ikramlarda bulunuldu. Etkinliğe daire müdürleri, belediye başkan yardımcıları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, rehabilitasyon merkezleri temsilcileri ve ilçede yaşayan engelli aileleri katıldı.