Engelliler için yapılan proje kabul edildi

Hedeflenen ilçede ikamet eden işsiz 10 kişilik ortopedik engelliye yönelik "Bize Danışın" isimli danışma görevlisi kurs projesi kabul edildi.

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü’nce engellilere yönelik komisyon kaynaklı 2018/1 sayılı kararında proje kabul edilerek toplam 24 bin 25 lira kaynak tahsis edildi. Gökçebey Kaymakamlığı AB Proje Birimince hazırlanan Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü , Gökçebey İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortak olduğu "Gökçebey Bedensel Özürlüler Yardımlaşma ve Koruma Derneği" nin iştirak ettiği proje eğitimleri açılış etkinliği sonrasında önümüzdeki günlerde başlanacağı belirtildi.