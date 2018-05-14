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14 Mayıs 2018 19:15

Engelliler için yapılan proje kabul edildi

Zonguldak’ın Gökçebey İlçesi’nde engellilerin istihdam edilmesi ve sosyal hayatta daha etkin yer almaları için Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü’ne Gökçebey Kaymakamlığı tarafından proje sunuldu.

Engelliler için yapılan proje kabul edildi

14 Mayıs 2018 19:15


Hedeflenen ilçede ikamet eden işsiz 10 kişilik ortopedik engelliye yönelik "Bize Danışın" isimli danışma görevlisi kurs projesi kabul edildi.


Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü’nce engellilere yönelik komisyon kaynaklı 2018/1 sayılı kararında proje kabul edilerek toplam 24 bin 25 lira kaynak tahsis edildi. Gökçebey Kaymakamlığı AB Proje Birimince hazırlanan Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü , Gökçebey İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortak olduğu "Gökçebey Bedensel Özürlüler Yardımlaşma ve Koruma Derneği" nin iştirak ettiği proje eğitimleri açılış etkinliği sonrasında önümüzdeki günlerde başlanacağı belirtildi.




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