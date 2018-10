Engellilerden Erol Şahin'e tam destek

Ereğli Belediye Başkan Aday Adayı Erol Şahin, Kdz. Ereğli Fiziksel Engelliler Derneği'ni ziyaret etti.

Ereğli Belediye Başkan Aday Adayı Erol Şahin, Kdz. Ereğli Fiziksel Engelliler Derneği Başkanı İsmail Şentürk ve dernek üyelerini ziyaret etti. Dernek binası önünde üyeler tarafından karşılanan Şahin büyük ilgi gördü.

Kdz. Ereğli Fiziksel Engelliler Derneği Başkanı İsmail Şentürk, istek ve taleplerini ilettiği Erol Şahin'e belediye başkanı olduğu takdirde bu günkü sözlerini yerine getirmesini isteyeceklerini ifade etti. Şentürk konuşmasında “Engelli olmak kişinin kendi tercihi değil. Yola çıkan birisi akşam eve engelli olarak dönmek istemiyor. Buradaki bir arkadaşımız madende, diğer arkadaşımız trafik kazasında, ben başka, öbürü doğuştan sakatlandı. Yani bir şekilde durumuna engellilik meselesi geliyor. Burada belediyeyi gündeme getirmemizin sebebi; olurda ileride belediye başkanı olursanız sizden şimdi alacak yazıyoruz. Belediye başkanı olursanız biz şimdiden sizden peşin peşin bunları istemiş olalım. Sizden günü geldiğinde de alalım istiyoruz” dedi.

İlçe Başkanlığı döneminde engelliler için güzel çalışmalar yaptıklarını ve halen engellilerin rahat yaşamı için çaba sarf ettiklerini belirten Ereğli Belediye Başkan Aday Adayı Erol Şahin, engellilerin sorunlarının sadece belediyenin değil, toplumdaki her ferdin sorumluluğu olduğunu vurguladı. Şahin, “Yapılacak çok işimiz var başkanım. Benim ilçe başkanı olduğum zaman şu anki Cumhurbaşkanımızın Başbakan olduğu dönemde engellilerle ilgili bir yasa çıkarttık. Engellilerimize maaş bağlanmasıyla ilgili. Benim ilçe başkanlığını bıraktığım zaman 990'a ulaşmıştı bu sayı. Kamu kurum ve kuruluşlarında engellilerimize maaşların bir an önce bağlanması için işlemleri hızlandırıyorduk. O dönemde Türkiye'de çok kötü bir manzara vardı. Bir anne yada babayı düşünün evde zapt edilemeyecek durumda bir çocuğu vardı. Sabah onu eve bağlayıp ekmek parası kazanmaya gidiyordu. Akşam eve geldiğinde çocuğunu çözen bir durum vardı, böyle bir Türkiye'de yaşıyorduk. Şimdi ne oldu? Asgari ücretinde üzerinde engelli bakım maaşı var dolayısıyla işe gitmek zorunda kalmıyor. Bu sıkıntıların bir kısmını aştık. Başkanımızın da söylediği gibi bizim okullarımız, sinemamız, havuzlarımız, parklarımız, bahçelerimiz ve yollarımızın hepsinin engelli kardeşlerimizin hizmetine uygun hale getirilmesi gerekir. Türkiye genelinde engelli sayısı toplam nüfusun yüzde 10'undan daha fazla. Bu sayının içerisinde başkasının yardımına muhtaç olmayanlarda var. Ama başkasının yardımına muhtaç engelli kardeşlerimizin sayısı da azımsanamayacak kadar çok. Dolayısıyla engellilerin sorunlarını çözmek sadece belediyenin de meselesi değil. Bu herkesin meselesi. Çünkü hepimizin ailesinde, komşusunda yakınında engelli bireyler var. Bir başka şey yarın biz yada bir yakınımızın başına kaza gelip engelli olmayacağının bir garantisi var mı? Yok. O zaman toplumdaki her fert; işadamından, memuruna, belediyesinden, kaymakamlığına, derneklerden, vakıflarına herkese görev düşüyor. İsmail başkanım burada çok büyük bir görev ifa ediyor. Engelli kardeşlerimizin sorunlarını çözmek için büyük bir mücadele veriyor. Çok başarılı işlerde yaptı. Ama bu çalışmaların desteklenmesi gerekiyor. Sadece belediye değil, elbette belediye üzerine düşeni yapacak. Çevremizdeki büyük şirketler de üzerine düşeni yapmalı. Belediye Başkanı olursam ben şimdiden size söz veriyorum. Başkanım beni geçmişten bu yana çok iyi tanıyor. İsteklerinin tamamını karşılamaya çalıştık. Hiçbir zaman reddetmedik. Bizim sorunları bir anda hepsini bitirme şansımız yok. Ama her yıl geçen yılın üzerine bir şeyler koyup üç-beş sorunu daha çözebiliyorsak bu bir başarıdır” ifadelerine yer verdi.

“Farkındalık oluşturmamız gerekiyor”

Şahin konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Bence engelliler için yüzme havuzları, denize girebilecek alanlar, çocuklarımız için yaz kampları, hepimizin çoluğu çocuğu, torunları var. Bunların yüzme öğrenmesi lazım, gidip paralı yerlerde öğreniyorlar. Herkesin parası var mı? İnşallah biz olursak organize edeceğiz. Biz olmazsak, AK Parti'den hangi belediye başkanı arkadaşımız olursa, eğer ben olmazsam belediye başkanı bunların takipçisi olacağım. Bizim sözümüz, söz. Bundan önce Allah'a şükür verdiğimiz sözleri yerine getirdik. Ticari hayatımızda, mesleğimiz de, insani olarak, siyasi yaşantımız da birçok başarılara imza attık. Ereğli'de yapılması gereken eksikliklerin bir çoğu bizim dönemimize yapıldı. Hastanesinden, adliyesine, Düzce- Ereğli yolundan, köprülerine, onlarca okuluna, köylerden çöplerin toplanmasından, KÖYDES, BELDES projeleri sayesinde köylerin sorunlarının çözülmesinde, spor salonu ve sayamayacağımız birçok hizmeti yaptık. İl Başkanımız, bakanlarımız, Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, teşkilatımızın emekleriyle çok güzel projelere imza atmak bizlere nasip oldu. Fen Lisesi, Adliye Sarayı, Ereğli- Kandilli yolunda çok emeğim var. Özel idareden makineleri alıp o yolun yapılmasına katkılar sağladık. Geçmişte yaptıklarımıza baktığımızda şimdi daha da tecrübeli, deneyimliyiz. Biraz da dinlenme fırsatı bulduk. Eğer Ereğli halkı takdir ederse, yeni bir heyecanla yola koyulduk. Önce partimiz bizi uygun görürse var gücümüzle çalışacağız. Başka arkadaşımızı uygun görürlerse onun da destekleyeceğiz, onun içinde çalışacağız. Amacımız Ereğli insanına hizmet. Burada en sıkıntılı grup, engelli arkadaşlarımızın problemleri. Engelli arkadaşlarımızın sorunlarını çözemedikten sonra bu toplumda yaşamamak lazım. Ben başkan olursam niyetim eğitimi toplumun her kesimine yaymak. Engelliler derneği başta, sendikalar, diğer siyasi partiler, kaymakamlık, belediye, sanayi kuruluşları ile hep beraber toplumu eğitimden geçirmemiz lazım. Farkındalıklar oluşturmamız gerekiyor. Bir kamuoyu oluşturduktan sonra, toplum o konuya farklı bakıyor ve sorunları çözmeye çalışıyor. Yaya kaldırımından ayağınızı attığınız zaman, hemen araba kornayı basıyor. Neden? O yaya kaldırımı yayanın hakkı değil mi? Bunun kaynaklanmasının sebebi eğitim eksikliği.”

Yapılan sohbetin ardından üyeler ile beraber yemek yiyen Şahin, yemeğin ardından üyelerin teker teker isteklerini dinleyerek, eğer başkan olursa isteklerinin hepsini yerine getirmeye çalışacağının sözünü verdi.