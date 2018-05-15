Engellilere çocuk eli

Çaycuma Koleji, Nebioğlu Ortaokulu, Perşembe Şehit Astsubay Salim Uçar Ortaokulu ve İlkokulu ile İsmail Hakkı Tonguç İlkokulu, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Zonguldak İl Temsilciliğinin başlattığı projeye destek vermek amacıyla mavi kapak toplama kampanyası başlattı. Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Zonguldak İl Temsilciliğine teslim edilen kapaklarla alınan 6 tekerlekli sandalye ihtiyaç sahiplerine düzenlenen törenle teslim edildi. Çaycuma Belediyesi önünde düzenlenen törene, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Çaycuma Kent Konseyi Başkanı Berna Çimsalan Özyurt, okul müdürleri, öğrenciler ve engelli aileleri katıldı.

Törende konuşan Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Zonguldak İl Temsilcisi Cem Cemal Ünal, öğrencilerin düzenlediği kampanyanın çok anlamlı olduğunu belirterek, “Kampanyalarımıza, Çaycuma Kaymakamlığı, Çaycuma Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü destek veriyor. Birlikte yürüttüğümüz proje kapsamında engelli vatandaşlarımıza ve özellikle çocuklarımıza medikal ürünler ve tekerlekli sandalyeler dağıtıyoruz. Projeye katkı sağlayan çocuklara teşekkür ediyoruz” dedi.

Daha sonra söz alan Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Zonguldak İl Temsilcisi Cem Cemal Ünal sayesinde güzel ve anlamlı bir projeye daha imza attıklarını belirterek, “Tekerlekli sandalyeleri sahiplerine teslim etmek için bir aradayız. Çocuklarımız, engellilerimiz, kadınlarımız, yaşlılarımız bizim için öncelikli varlıklardır. Hele engelli çocuklarımız bizim ayrıca göz bebeğimizdir. Engelli çocuklarımız için düzenlenen bu törende okul öğrencilerimiz de bize iştirak ettiler. Meşhur biz söz vardır, ‘Herkes engelli olabilir’. Hepimiz engelli olabiliriz. O zaman engellilere sahip çıkmak bizim birinci görevimiz. Böyle bir programda sizinle birlikte olduğumdan dolayı mutluluğumu ifade etmek istiyorum. Çocuklarımızın da bu arabalarını iyi günlerde kullanmalarını istiyorum” diye konuştu.

Daha sonra 6 aylıkken beyin felci geçirerek engelli kalan 8 yaşındaki Esma Nur Aksu ile törene katılamayan ağır engelli Melisa Ertan’a birisi banyoda kullanmak üzere ikişer tekerlekli sandalye verildi. Törende ayrıca 19 yaşındaki otistik Esma Betül Fertan ve Cansu Kundakçı da tekerlekli sandalyelerine kavuştu. İlk defa tekerlekli sandalye sahibi olan engelliler büyük sevinç yaşarken, yardımcı olan herkese teşekkür etti. Engelliler, tekerlekli sandalyeleriyle caddede tur atarak, özgürce dolaşmanın keyfini yaşadı. Tören sonunda Başkan Kantarcı, katkılarından dolayı okul müdürlerine belge verirken, birlikte bol bol hatıra fotoğrafı çekildi.