Engellilere için seferber olundu

Filyos beldesinde her yıl geleneksel olarak engelli çocuklara müzik eğlence gecesi düzenleme hedeflendi. Bu yıl ilki gerçekleşen gece Hisarönü mahallesi Cumayanı meydanında, belediye de çalışan aynı zamanda engelli babası olan Erdem Alsan’ın katkılarıyla oldu. Bölgenin sevilen ses sanatçılarından İbrahim Hakkı Alkan gecede sahne aldı. Herkesin katkısının geçtiği, rehabilitasyon merkezinde özel eğitim alan çocukların programına katılanlar doyasıya eğlendi. Belediye Başkanı Ömer Ünal, belde muhtarları ve okul müdürleri tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Ses sanatçısı İbrahim Hakkı Alkan, gecede sahne almaktan büyük gurur ve onur duyduğunu söylerken, müzik açısından da engelli çocuklar ile ilgili yapılacak müzik çalışmalarının “çocukların; dil, el becerileri ve sosyalleşme basamaklarında kendilerine olan özgüvenleri ve toplum içerisinde yer almalarında oldukça önem taşımaktadır” diyerek belirtti.