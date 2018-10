Engellilere özel kafe ve sinema açıldı

Zonguldak'ın ilçesi Ereğli Belediyesi ilçedeki engelli ve ailelerinin faydalanabileceği kafe ve sinemayı hizmete açtı.

Kdz.Ereğli Belediyesinin Sosyal Tesislerinden biri olan Sahil Kafe'de, engelli ve aileleri için oluşturulan Tebessüm Kafe'nin ve Atatürk Kültür Merkezi içerisinde engelli ve ailelerinin yararlanabileceği Tebessüm Sineması'nın açılışı, Kaymakam İsmail Çorumluoğlu, Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Fiziksel Engelliler Derneği Başkanı İsmail Şentürk, Rehabilitasyon Merkezlerinin temsilcileri, Bülent Ecevit Üniversitesi yetkilileri ve öğrencileri, belediye başkan yardımcıları ve daire müdürleri, Kent Konseyi başkan ve yöneticileri, çok sayıda engelli vatandaş ve ailelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Tebessüm Kafe'nin bir başlangıç olduğunu belirterek; “Burası aslında bir model. Engellilerimize ayrı bir yaşam alanı yapmıyoruz. Ereğli'de bu alanı kullanan vatandaşlarımızla birlikte kullanmaları için entegre bir tesis yaptık. Yurt dışında, metrolarda, istasyonlarda, engelliler ve hamilelere yönelik resimler asılıdır. Eğer çocuklarımıza gereken önemi verdiğimizde, şehri onlara göre dizayn ettiğimizde, engellilerimiz, hamilelerimiz, yaşlılarımız, tüm katmanlar bundan yararlanır. Bu bir tohum. Bunlar önümüzdeki yıllarda artarak devam edecek. Şehrimizde cadde, sokak, kamusal alanlar, sinemalar, tüm engelli vatandaşlarımızın ev rahatlığıyla kullanabileceği alanlar olacak. Bunu bir başlangıç kabul ediyoruz. Gecikmiş bir hizmet, Yeterli de görmüyoruz. Daha yapacak çok şeyimiz var. 2013 yılında Karadeniz Ereğli Türkiye'nin engellilerin, çocukların yaşayabileceği en güzel ilçe olacak” dedi.

Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ise Tebessüm Kafe'nin açılışında, engellilerle normal vatandaşların bir arada olmasının çok güzel bir çalışma olduğunu ifade ederek, “Ben değerli kardeşlerimiz için, derneğimiz için buranın hayırlı olmasını temenni ediyorum. Belediye Başkanını ve çalışma arkadaşlarını böyle güzel bir çalışma yaptıklarından dolayı tebrik ediyorum” dedi. Fiziksel Engelliler Derneği Başkanı İsmail Şentürk, Tebessüm Kafe'nin sağlam ve engelli bireylerin aynı çatı altında toplandığı, kaynaştığı, engellileri dışlamayan bir kafe olduğunu belirterek, “bu kafeyi kurdukları için başta belediye başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Açılışa katılan protokol üyeleri ve vatandaşlar daha sonra Atatürk Kültür Merkezi'nde hizmete giren Tebessüm Sinema Salonu'nun açılış törenine katıldı.

Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, haftada 6 gün engelli ve ailelerine hizmet verecek olan Tebessüm Sinema Salonunun hayırlı olmasını dileyerek; “Ailenizin bir ferdi olarak, bir büyüğü olarak, abisi, babası, dedesi olarak bilin ve taleplerinizi ona göre getirin. Çünkü hiçbir baba, dede, ağabey engellilerden gelen taleplere hayır demez. Neye göre yapar, elindeki imkanlara göre yapar. Ama ben tüm imkanları zorlayarak her şeyi yapacağız. Bu şehirde yaşamak engelliler için mutluluk olacak. Onların hayatlarını kolaylaştırmak için her şeyi yapacağız. Biz daha tohum ekiyoruz. Köylü tohumu atar, gübreyi atar, sular, ortada meyve yoktur. Fakat köylü sabırlıdır, bir gün o tarladan hasat alacağını bilir. Bizim hasat vaktimize daha var. Günümüzde ülkeler yarışmıyor, şehirler yarışıyor, artık ilçeler yarışıyor. Karadeniz Ereğli'nin güzel insanları olarak sizler her şeyi hak ediyorsunuz” dedi.

Kaymakam İsmail Çorumluoğlu ise yaptığı konuşmada Kdz. Ereğli'nin Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu belirtti. Çorumluoğlu; “Ben 30 yıldır Türkiye'nin değişik noktalarını gezen bir kaymakam kardeşiniz olarak şunu söyleyebilirim. Sizler Ereğli olarak Türkiye ortalamasının üzerinde bir sisteme sahipsiniz. Ama çalışmanın sonu yok, hizmetin sonu yok. İlçenin kaymakamı olarak bize bağlı birimlerde engellilerimiz için ne lazımsa yapmanın sözünü veriyorum. Eskiden gelişmekte olan bir ülke diyorduk, şu anda Avrupa'dan bir farkımız yok, bazı alanlarda fazlalığımız bile var. Bundan sonra sizin talepleriniz doğrultusunda bu çalışmaları sürdüreceğiz” dedi.

Engelli gençlerinde duygularını ifade ettiği açılışta, katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.