Erdemir’e bağlı Er-Maden şirketi kömür ocağı ihalesi aldı

AK Parti Zonguldak Milletvekili Adayı Polat Türkmen, Alacaağzı Maden Ocağı’nın ihalesini Er-Maden firmasının aldığını belirterek, bölge halkına hayırlı olmasını diledi. Bu gelişmenin öncelikle bölgedeki istihdama çok büyük katkı sağlayacağını dile getiren Türkmen “TTK yetkilileri ile görüştüm. İhalenin sonuçlandığını belirttiler. Erdemir’e bağlı Er-Maden firması ihaleyi almış. Erdemir’in kömüre ihtiyacı var. Bizimde hem orayı iyi işletecek hem de istihdam sağlayacak ciddi bir firmaya ihtiyacımız vardı. OYAK ve Erdemir gibi köklü bir kuruluşun Alacaağzı Maden Ocağı’nın ihalesini alması güzel oldu. Orada çalışacak işçi kardeşlerimiz hem sosyal haklarını hemde maaşlarını düzgün şekilde alırlar. Ereğlimize, Alaplımıza ve Zonguldakımıza hayırlı-uğurlu olsun” dedi.

Alacaağzı Maden Ocağı’nda geçmiş yıllarda yaklaşık bin 500 maden işçisi çalışıyordu.