Erdemir’e engelli istihdamı uyarısı

Kanunsal bir hüküm olur. Devletin o kanununa uymak zorundadır. 83 kişi açık varsa, koskoca Erdemir’de bunun bahanesi olmaz. O 83 kişinin burada hakkı var” diye konuştu.

Zonguldak İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu, 2018 yılı üçüncü toplantısı Vali Ahmet Çınar başkanlığında gerçekleştirildi. Yerel düzeyde istihdam ve mesleki eğitim politikalarının oluşturulması, istihdamı koruyucu, geliştirici ve işsizliği önleyici tedbirler ile uygulanacak aktif iş gücü programlarının belirlenmesi, istihdam etkinliklerinin ve mesleki eğitim uygulamalarının izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik çalışmaları kapsayan toplantıda Çalışma ve İş-Kur İl Müdürü Gönül Demirsu, kurumun ilk altı aylık çalışmalarını aktardı.

Demirsu, “İş-Kur İl Müdürlüğü olarak işe yerleştirme ve danışmanlık faaliyetlerinde ilimize baktığımız zaman 21 bin 807 işsizimiz gözükmekte ancak kayıtlı rakamımız bu olmasına rağmen 5 bini geçici işlerde çalışmaktadır. Özel sektör iş yerlerinde 794 engelli çalıştırılması gerekirken 667 kişi çalıştırılıyor. 161 açığımız var. 34 kontenjan fazlamız var. İş yeri ziyaretlerimizde engelli çalıştırıldığında teşvikleri anlatıyoruz. Devletin verdiği imkanları sunuyoruz. Özel sektörlerde en fazla Erdemir yer alırken, tekstil sektöründe engelli açığımız bulunmakta” diye konuştu.

Bu sırada söz alan Vali Ahmet Çınar’ın “Erdemir engellide ne kadar çalıştırması gerekiyor. Kaç kişi çalışıyor?” sorusuna yanıt veren Gönül Demirsu, “Erdemir’de yaklaşık 90 kişi engelli açığı var. Bu konuda birkaç yıldır maalesef bu yerleştirilemedi. Birkaç kez talepte bulunuldu. Ancak şartlar biraz daha ağır olduğu için o şartlara göre engelli bulunamadı. Kriter, örneğin Endüstri Meslek Lisesi mezunu gibi. Yada Erdemir’in şu sıkıntısı var, işyeri çok tehlikeli bir iş yeri olması sebebiyle çalıştıracak yer bulamıyoruz anlamında. Sosyal tesislerde olabilir. Şu anda 80 kişi çalışıyor” ifadelerine yer verdi.

“’Yönetimsel karar’ diye bir şey olmaz”

Erdemir’den yetkilinin de “Yönetimsel karar” şeklinde söz alması üzerine konuşan Vali Çınar, “Kanun bu hakları tanır. Bir mağduriyetin de önlenmesi için tedbir alıyor. Yönetimsel karar diye bir şey olmaz. Kanunsal bir hüküm olur. Devletin o kanununa uymak zorundadır. 83 kişi açık varsa, koskoca Erdemir’de bunun bahanesi olmaz. O 83 kişinin burada hakkı var. Kanunun emri var. Dolayısıyla yönetimsel karar diye bir şey olmaz. Yönetimsel karar kanundan üstün değildir. Kanunlara uyarız. Onun için buna dikkat edin. Bunun insanı boyutu var, toplumsal boyutu var. İlla ‘kar edeceğiz, beş kuruş da kendimizi başarılı göstereceğiz’ kaygısıyla, genel konuşuyorum bütün firmalar açısından Erdemir’i ayrıca kastetmiyorum, başkalarında da var çünkü. Bu kanunun gereği yerine getirilmeli. Engelli vatandaş işsiz olmaz o zaman baş tacıdır. O zaman açık kalsın. O ayrı bir şeydir. Genel müdürünüzle ben de görüşeceğim. Bunu kapatmamız lazım. 80 engelli çalışabiliyorsa, 180 daha çalışabilir. Bir şey olmaz” diye konuştu.

“Yaşın ne önemi var, pilot yetiştirmiyoruz”

Türkiye Sakatlar Derneği Başkanı Hüseyin Şirin ise “Ben iddia ediyorum eğer yaş sınırını 35-40’a çıkarsınlar (Erdemir) kesinlikle o kadro dolar. Bunda eminim. Çünkü ben 17 senedir bu camianın içerisindeyim” dedi. Vali Çınar ise “Bu devletin sosyal sorumluluk anlayışıyla ortaya koyduğu bir mevzuat. Bak hepimizin yaşı 40’tan fazla. Koskoca şehri bize teslim etmişler. Pilot yetiştirmiyoruz ya. Çalıştığı kadar ücretini alır. Nitelikli bir iş olmayacak, onun için yaşın ne önemi var” diye ifade etti.

Toplantı, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Yürütme Kurulunun 2018 Temmuz ayı raporu ile engelli projelerinin değerlendirilmesi, işverenlere yönelik istihdam teşvikleri kapsamında yapılan çalışmaların kurul üyelerinin bilgilendirilmesi, kamu kurum ve kuruluşlar ile sosyal tarafların taleplerinin değerlendirilmesinin ardından sona erdi.