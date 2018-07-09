Erdoğan, Ramazan ayı sonrasında da yardımlarını sürdürüyor

Kdz. Ereğli Verem Savaş Derneği Başkanı Hasan Erdoğan, kırsal bölgelerde yaşayan ve maddi durumu iyi olmayan ailelere yardımlarını sürdürüyor. Her yıl olduğu gibi geçtiğimiz Ramazan ayında da 100’e yakın aileye kumanya yardımında bulunan Erdoğan, Ramazan ayı sonrasında da yardımlarına devam ediyor. Erdoğan kendisine ulaşan bilgiler sonrası maddi durumu yerinde olmayan Alaplı ilçesine bağlı Yenidoğanlar Köyü’nde yaşayan Müzeyyen Akyol’u ziyaret ederek kendisine 2 ay yetecek miktarda kumanya yardımında bulundu.

Kdz. Ereğli ilçesinde 40 yılı aşkın süredir veremle mücadelenin yanı sıra kırsal bölgelerdeki yardıma muhtaç ailelerin yanında bulunan Erdoğan ayrıca ilçeye Sağlık Meslek Lisesi, Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Süleyman Demirel ilk ve ortaokulu, bir çok camii gibi eserler kazandırdı.