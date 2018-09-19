Ereğli Belediyesi kitap fuarı düzenliyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü kitap fuarı düzenliyor.

Kdz Ereğli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 22 Eylül-22 Ekim 2018 tarihleri arasında ‘Kitap Fuarı' düzenleyecek . Fuar kapsamında açılışa özel 1000 adet ücretsiz kitap dağıtılacak. Fuara katılacak olan ünlü yazarlar, şairler bu tarihler arasında ‘İmza Günleri, Söyleşi ve Şiir Dinletisi' gerçekleştirecek. Program kapsamında, 22 Eylül 2018 Cumartesi günü saat 18.30'da Sanatçı Ahmet Selçuk İlkan Amfi Tiyatro'da bir konser verecek.

Fuara katılarak kitaplarını imzalayacak, söyleşi ve dinletilere katılacak isimler ve katılım tarihleri şu şekilde: 26-27 Eylül tarihlerinde Sinan Yağmur, 28 Eylül Mustafa Anayurtlu ve Müjde Aklanoğlu, 29 Eylül Metin köse, 30 Eylül Yavuz Bahadıroğlu, 2-3 Ekim Çağlayan Yılmaz, Emrullah Özdemir, Tarkan Suçıkar, Ahmet Haldun Terzioğlu, 5 Ekim Prof.Dr. Ahmet Şimşirgil, 6 Ekim Vehbi Vakkasoğlu, 8 Ekim Yusuf Piliç, Dilara Keskin, Emre Gül ve Koray Yersüren, 10 Ekim Kahraman Tazeoğlu, 13 Ekim Hasan Ali Toptaş, 15 Ekim Birsen Ekim Özen.

Kdz Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal tüm halkı kitap fuarına davet etti.