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05 Aralık 2017 18:46

Ereğli-Devrek karayolunda sürücüler ilerlemekte zorlanıyor

Zonguldak’ın Ereğli ile Devrek ilçelerini bir birine bağlayan karayolunun Armutlucuma mevkiinde yolun aşırı bozuk olması sürücülerin tepkisine neden oluyor.

Ereğli-Devrek karayolunda sürücüler ilerlemekte zorlanıyor

05 Aralık 2017 18:46


Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Armutlucuma ve Vakıf Köyü arasında kalan karayolunun çalışmalar nedeniyle aşırı derecede bozulması sürücülerin tepkisini çekiyor. Yolun bozuk olmasının yanı sıra çokta tehlikeli olduğunu belirten Aşağıhocalar Köyü Muhtarı Mustafa Oğuz, yetkililerden çözüm beklediklerini ifade etti. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Oğuz “Burası Armutlucuma mevki. Bu yol tamamen bakımsızlıktan dolayı bu şekilde. İnşaat halinde kaldı. Hiç çalışan yok. Burayı bu kötü hali ile bırakıp gittiler. Biz hem öğrenci servisi hem de Ereğli Devrek arasında yolcu servisi yapıyoruz. Arabalarımız haşat oldu. Bu yolun yapılmasını istiyoruz. Şu anda yaklaşık 2 kilometrelik yolumuz yapım için bekliyor. Araçlarımızın her türlü motor aksamına varana kadar plastik parçaları da dahil yolun bozuk olmasından dolayı servis çekecek durumdan çıkıyorlar. Çok kaza tehlikesi atlatıyoruz. 3 kere araç kaydı. Arkadaşlarımızın araçları tamirde şu anda” dedi.


Köy sakinleri yolun geçicide olsa tamir edilmesini ve ulaşımın kolaylaştırılmasını istedi.




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