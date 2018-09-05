Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın koyduğu 2023 hedefleri doğrultusunda ülkemiz sanayici ve tüccarı gece gündüz demeden üretmeye, istihdam sağlamaya devam etmektedir. Fakat son zamanlarda yaşanan dalgalı döviz seyri dövizle iş yapan sanayici ve tüccarımızı fazlasıyla etkilemiştir. Özellikli odamız firmalar için büyük önem arz eden demir ve çelik fabrikası ilçemizin ve ülkemizin en önemli sanayi kuruluşu konumundadır. Dolaylı ve doğrudan ilçe ve ülke ekonomisine sağladığınız katkı ülkemizdeki diğer kurumlara örnek gösterilecek niteliktedir. Kdz. Ereğli TSO Yönetimi olarak üyelerimizin ve sizin her koşulda yanınızda durarak her türlü talep ve ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmaktayız. Üyelerimizle yapılan görüşmeler sonucunda aşağıda detayları yazan konu Odamız Yönetim Kurulu toplantı gündem maddesi olarak görüşülmüştür; Fabrikanızın satış şartları içerisinde yer alan peşin satışlarda uygulamada olan (o günkü TCMB kuru uygulaması ve ya dövizle ödeme uygulaması) satış sisteminizin; Fabrikanızla vadeli satış alışverişinde bulunan firmalar içinde uygulanmasını talep etmekteyiz. Talebimizin tüm üyelerimizi yakından ilgilendirmekte ve piyasalarda olumlu bir etki oluşturacağı düşüncesindeyiz. Konu ile ilgili tarafınızca yapılacak değerlendirme sonucu konuyu karşılıklı olarak istişare etmeyi talep etmekteyiz, en içten dileklerimle saygılarımı sunarım.”