Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Yerel Haberler
  •  » Zonguldak
  •  » Ereğli TSO Başkanı Keleş'ten Peşin Satış Şartlarının Vadeli Satışlarda Da Uygulanması Talebi
05 Eylül 2018 19:36

Ereğli TSO Başkanı Keleş’ten peşin satış şartlarının vadeli satışlarda da uygulanması talebi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, Erdemir Genel Müdürü Salim Cem Oral’a bir mektup yazarak peşin satış şartlarının, vadeli satışlarda da uygulanmasını talep etti.

Ereğli TSO Başkanı Keleş’ten peşin satış şartlarının vadeli satışlarda da uygulanması talebi

05 Eylül 2018 19:36


Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş, mektubunda şu ifadelere yer verdi:


“Sayın Cumhurbaşkanımızın koyduğu 2023 hedefleri doğrultusunda ülkemiz sanayici ve tüccarı gece gündüz demeden üretmeye, istihdam sağlamaya devam etmektedir. Fakat son zamanlarda yaşanan dalgalı döviz seyri dövizle iş yapan sanayici ve tüccarımızı fazlasıyla etkilemiştir. Özellikli odamız firmalar için büyük önem arz eden demir ve çelik fabrikası ilçemizin ve ülkemizin en önemli sanayi kuruluşu konumundadır. Dolaylı ve doğrudan ilçe ve ülke ekonomisine sağladığınız katkı ülkemizdeki diğer kurumlara örnek gösterilecek niteliktedir. Kdz. Ereğli TSO Yönetimi olarak üyelerimizin ve sizin her koşulda yanınızda durarak her türlü talep ve ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmaktayız. Üyelerimizle yapılan görüşmeler sonucunda aşağıda detayları yazan konu Odamız Yönetim Kurulu toplantı gündem maddesi olarak görüşülmüştür; Fabrikanızın satış şartları içerisinde yer alan peşin satışlarda uygulamada olan (o günkü TCMB kuru uygulaması ve ya dövizle ödeme uygulaması) satış sisteminizin; Fabrikanızla vadeli satış alışverişinde bulunan firmalar içinde uygulanmasını talep etmekteyiz. Talebimizin tüm üyelerimizi yakından ilgilendirmekte ve piyasalarda olumlu bir etki oluşturacağı düşüncesindeyiz. Konu ile ilgili tarafınızca yapılacak değerlendirme sonucu konuyu karşılıklı olarak istişare etmeyi talep etmekteyiz, en içten dileklerimle saygılarımı sunarım.”




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ZONGULDAK HABERLERİ
ZONGULDAK HAVA DURUMU
23
°
C
Kuvetli Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Cuma
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Cumartesi
    Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç