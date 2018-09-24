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Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Keleş, OYAK Otomotiv ve Lojistik Grup Başkanı ile görüştü

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, OYAK Otomotiv ve Lojistik Grup Başkanı Cem Aysel ile bir araya geldi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, OYAK Otomotiv ve Lojistik Grup Başkanı Cem Aysel ile bir araya geldi.


Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, OYAK Otomotiv ve Lojistik Grup Başkanı Cem Aysel'i İstanbul'daki ofisinde ziyaret etti. Ziyaretin Kdz. Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren gemi acentelerinin kendilerine ilettiği talepler ve limanla ilgili yapılabilecek çalışmaları değerlendirmek üzere gerçekleştiğini dile getiren Keleş, görüşmelerin önümüzdeki günlerde de devam edeceğini vurguladı. Görüşmede Erdemir Limanı'nın kapasitesinin büyütülerek burada ihtisas gümrüğü oluşturulması ve iş potansiyelinin artırılması konularının görüşüldüğünü aktaran Keleş, “Toplantımız çok verimli geçti. Biliyorsunuz mevcut limanımızda sadece bazı ürünlerin hem ithalatına hem de ihracatına izin veriliyor. Limanın kapasitesi büyütülüp, ihtisas gümrüğü kurulduğu takdirde ürün çeşitliliği artacak ve Ereğlimizde iş hacmi büyüyecektir. Sayın Aysel bu konulara çok sıcak yaklaştı. Kdz. Ereğli TSO yönetimi olarak bizlerde çalışmalara başlayacağız” dedi.


Aysel, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Keleş'e teşekkür etti.

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