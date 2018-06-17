Ereğli’de AK Parti’ye coşkulu karşılama

Ereğli ilçe teşkilatı tarafından bayramlaşma töreni düzenlendi.

Yoğun katılımın sebebiyle parti binası yerine İnönü Parkı içinde bulunan yaşlılar evinde gerçekleştirilen bayramlaşma törenine AK Parti Milletvekili adayları tam kadro katıldı.

Gerçekleştirilen bayramlaşma törenine AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Faruk Çaturoğlu, Özcan Ulupınar, 19. Dönem Zonguldak Milletvekilleri Ali Uzun, Nejdet Yazıcı, AK Parti Zonguldak Milletvekili Adayları Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu, Hamdi Uçar, Züleyha Arıman, Burhan Onuk, AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Mustafa Kumaş, AK Parti Zonguldak Milletvekili Aday Adayları M. Fatih Çakır, Mustafa Demiray, Erkan Karakök, Kdz. Ereğli Seçim Kordinasyon Merkezi (SKM) Başkanı Hüseyin Engin, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Tekin Alabaş, parti ana kademe üyeleri, Kadın ve Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyeleri ile yüzlerce partili ve vatandaş katıldı.

Kumaş, “24 Haziran’da çifte bayram var”

Bayramlaşmanın açılış konuşmasını yapan AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Mustafa Kumaş, Bayramlaşma törenine gösterilen katılıma teşekkür ederek, “Hepinize hoş geldiniz diyorum. Ramazan bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. 24 Haziran Pazar günü çifte bayram kutlayacağız. Bu inancı, bu coşkuyu sizlerden görüyorum. Son bir hafta çalışacağız, yürüyeceğiz, koşacağız. Kapı kapı dolaşacağız” dedi.

Uysal, “Şansımızı iyi kullanalım”

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal ise yaptığı konuşmasında ise “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ereğli mitinginde sarf ettiği “Ben sizin Milletvekiliniz olacağım. İşlerinizi ben takip edeceğim Zonguldak Milletvekiliyim” sözlerine atıfta bulunarak, bu bizim için bir velinimet, büyük bir şans. Bu şansı çok iyi kullanacağız. 24 Haziran’a bir hafta kaldı. AK Parti ailesi, 16 yıldır bayramlarda vatandaşlarla beraber oldu, nice bayramlarda bulunması en büyük temennimiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan sayesinde daha nice bayramlar göreceğiz. Haftaya Pazar günü en önemli seçimini yapacağız. Çünkü ilk defa Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi hayata geçecek. Bu yüzden görevimiz zor. Özellikle 15 Temmuz’da sevinenler, taraf olanlar, darbe girişiminin başarılı olmasını isteyenler vardı. Uyanık olmamız lazım. Biliyorsunuz, büyük hedeflerimize güçlü liderlerle gideriz. Şuanda en güçlü lider Cumhurbaşkanımız Erdoğan, destek vermemiz lazım. Diğer yandan parlamentoda güçlü bir siyasi iktidar gerekiyor. Bir hafta içinde ev ev sokak sokak dolaşacağız. Nice bayramlarda AK Parti iktidarı ile buluşmak dileğiyle” şeklinde konuştu.

Uçar, “Önemli projelere imza atıldı, daha da atılacak”

AK Parti Zonguldak Milletvekili Adayı Hamdi Uçar ise yaptığı konuşmasında, Ereğli’deki coşkuya dikkat çekerek, “Kıymetli dava ve yol arkadaşlarım. 13 yıl bu partide fiili olarak görev yaptım. Çeşitli etkinliklere katıldım. Bugün Ereğli’deki bu coşkuyu ve heyecanı yaşamamıştım. Ayrıca bugün Milletvekili adaylarımızla Zonguldak ve ilçelerini geziyor. Bizlere eski vekillerimiz destek veriyor. Tecrübelerinden faydalanıyoruz. Özellikle seçim sattı maline girdiğimiz bu ortamda birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olduğu bu dönemde, seçim çalışmalarımız boyunca, halkımız ile iç içe gece gündüz çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Seçim bizler için çok ama çok önemli. Diğer seçimlerden farkını iyi biliyorsunuz. 16 yıldır iktidarımız ile ilgili vatandaşlarımızdan güzel şeyler duyuyoruz. “Önemli projelere imza attınız, iyi yönettiniz. Memlekette yaparsa, yine AK Parti yapar” diyerek bizlere destek oluyorlar. Zonguldak’ımıza ve ülkemize çok daha güzel hizmetler kazandıracağız” dedi.

Çaturoğlu, Zonguldak’ın çılgın projesi Filyos”

Ardından konuşan AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, ise AK Parti iktidarının yaptığı hizmetlerden bahsederek, Zonguldak’ın çılgın projesi Filyos’tur. Göreceksiniz Zonguldak’ın Filyos ile çehresi nasıl değişecek. HEMA sorunu vardı, kapanan maden ocaklarını tekrar açıyoruz. Biz dava adamıyız. Davamızda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yoludur. Bu yoldan devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Tosun, “5 vekilinde, 5’ini göndereceğiz”

Programda son olarak konuşan AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun, AK Parti’de her zaman herkese yer olduğunu belirterek, “Eski İlçe Başkanımız Fatih Çakır’ın partinin neferi, tıpkı diğer partililerimiz gibi. 24 Haziran’da Ereğli’den en güzel neticeyi alacağımızdan kuşkum yok. Çalışacağız, kapı kapı gideceğiz. Ereğli’mizi Zonguldak’ımızdan aldığımız oylarla 5 vekilimizin tamamını Ankara’ya yollayacağız. Kimse küsmesin darılmasın. El ele gönül gönüle verelim. En iyi neticeyi alacağız” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Partililer birbirleri ile bayramlaşarak, birlik ve beraberliğin en güzel örneğini sergiledi.