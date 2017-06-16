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16 Haziran 2017 22:38

Ereğli’de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Ereğli’de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

16 Haziran 2017 22:38


Alınan bilgilere göre, Süleymanlar Mahallesi Kemer yolu üzeri Saniye Erdoğan Anaokulu önünde, Çaycuma’dan Ereğli ilçesine kızının kazandığı okula bakmaya gelen Nuri Altunbezel’in kullandığı 67 LA 083 plakalı otomobile arkadan gelen Ahmet K.’nin kullandığı 67 LE 808 plakalı otomobil çarptı. Kazada Nuri Altunbezel’in kızı Yağmur Altunbezel (14) yaralandı. Yaralı sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Araçlar yol kenarına alınırken, her iki sürücüde ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Ereğli Devlet hastanesine kaldırılan Yağmur Altunbezel’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Savcılık kaza ile ilgili soruşturma başlattı.




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