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25 Temmuz 2018 15:41

Ereğli’de kanalizasyondan bebek cesedi çıktı

ZONGULDAK(İHA) – Zonguldak Ereğli’de devlet hastanesine yaklaşık 200 metre mesafedeki kanalizasyon sisteminde yapılan temizlik çalışmasında bebek cesedi bulundu.

Ereğli’de kanalizasyondan bebek cesedi çıktı

25 Temmuz 2018 15:41

Aynı yerde 16 gün önce de bir bebek cesedi bulunmuştu.


Edinilen bilgiye göre Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine yaklaşık 200 metre mesafedeki belediyeye ait kanalizasyon arıtma tesisinin hattı içerisinde 6-7 aylık olduğu tahmin edilen bir erkek bebek cesedi bulundu. Kanalizasyon sisteminde temizlik yapan belediye işçileri cesedi bulduktan sonra polis ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Cesedin bulunduğu yere gelen Cumhuriyet Savcısı incelemesini sürdürürken aynı yerde 9 Temmuz günü yine temizlik işçileri tarafından bir bebek cesedi daha bulunmuştu.




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