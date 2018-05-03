Eren Enerji’ye ’ICCI Enerji Ödülü"

Türkiye’ de ilk ve tek olarak 2011 yılından beri her sene düzenlenen, Türkiye enerji gücünü üreten lider firmaların en iyilerinin ödüllendirildiği, Türkiye enerji sektörünün en önemli ödül töreni olarak bilinen “ICCI Enerji Ödülleri” Töreni’nin yedincisi bu yıl 2 Mayıs 2018 tarihinde İstanbul WOW Convention Center’da düzenlendi. Türkiye’de ve dünyada en önemli gündem maddelerinden biri haline dönüşen enerji sektörüne verilen hizmetleri ve yapılan katkıları desteklemek amacıyla verilen ICCI Enerji Ödülleri, ileri vadede yapılacak projeleri ve hizmetleri de teşvik etme amacı taşıyor. ICCI Enerji Ödülleri kapsamında enerji santrallerini ve ana ekipman tedarikçilerini onurlandırdı.

Özellikle yenilenebilir enerji alanında yapılan yatırımları desteklemek amacıyla da verilen ICCI Enerji Ödülleri’nde, Yenilenebilir Enerji Santralleri kategorisinde; Rüzgar, Hidroelektrik, Jeotermal, Biyokütle ve Atık ile Güneş, Termik Santraller alanında ise, Doğalgaz, Kömür ve Atık Isı projeleri yarışırken bu sene yarışmada ödül kategorilerine eklenen Ana Ekipman Tedarikçisi kategorisi ile Yenilenebilir Enerji Santralleri ve Termik Enerji Santralleri kategorisinde ödül alan Santrallerin ana ekipmancıları onurlandırdı.

2 Mayıs 2018 tarihinde düzenlenen törene T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve EPDK yetkilileri ve kamu üst düzey çalışanları ile çok sayıda akademik ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin ve enerji sektörünün önde gelen profesyonelleri katıldı. Eren Enerji de "ZETES 3 - Zonguldak Eren Enerji Termik Santrali" projesi ile ’kömür’ kategorisinde ödül aldı. Ödülü ise Eren Enerji Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Sencer Aras aldı. Törende konuşan Aras, "Biz kömürden elektriği kömür diyarı Zonguldak’ta üretiyoruz. Ve tabii ki bütün enerjimiz çalışanlarımızdan geliyor" diye konuştu.