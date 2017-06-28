Eren, "Krize rağmen kimseyi mağdur etmedik"

Çatalağzı beldesinde faaliyet gösteren Eren Enerji firması, bir süredir kamuoyunda yaşananların ardından basın açıklaması yaptı. Krize rağmen hiçbir işçiyi mağdur etmediklerini belirten Eren Enerji Genel Müdürü Emir Eren, açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Şirketimizde bir süredir kamuoyunu meşgul eden ve bilgi kirliliğine neden olan gelişmelerin ardından bu açıklama kaçınılmaz olmuştur. Öncelikle, kömür fiyatlarındaki artış ve dolar kurundaki yükseliş ile tırmanışa geçen sektördeki kriz; ne yazık ki hala devam etmektedir. Bu kriz sadece şirket olarak bizi değil kömüre dayalı üretim gerçekleştiren tüm enerji santrallerini derinden etkilemiştir. Mevcut krize rağmen hiçbir işçi kardeşimizi bugüne kadar mağdur etmedik."

"180 kişiyi fazladan istihdam ediyoruz"

Bugüne kadar her alanda şehre katkı sağladıklarını belirten Eren, "Bugüne kadar spordan sanata, eğitimden sağlığa, kültürden turizme varana kadar şirket politikamız gereği her alanda şehre katkı sağlamaya çalıştık. Sosyal sorumluluk projelerine kayıtsız kalmadık. Bölge istihdamına katkı sağlamak için 180 kişiyi ihtiyacımız olmamasına rağmen fazladan istihdam ettik. Ve bugüne kadar hiçbir işçi kardeşimizin maaşını bir gün bile geç yatırmadık" dedi.

"1,6 milyar dolarlık dev bir yatırım"

Tüm riskleri göze alarak bölgeye 1,6 milyar dolarlık yatırım yaptıklarının altını çizen Emir Eren, "Devletin alım garantisi vermediği bir projede tüm riskleri göz önüne alarak bölgeye 1.6 milyar dolarlık bir yatırım yaptık. Avrupa standartlarının da üstüne çıkmış olduğumuz bu proje Avrupa’nın en iyi enerji projesi seçilmiştir. Şirket olarak yapmış olduğumuz yatırım sayesinde bölge insanına bir umut olmaya çalıştık. Bundan sonra da daha fazla umut olmaya hazırız" diye konuştu.

"Sorunu çözecek olan biziz"

İş sağlığı ve iş güvenliğini şirket politikaları gereği her daim en üst düzeyde tuttuklarını belirten Eren, "İş barışı ve huzuruna ciddi derecede önem vermekteyiz. Lakin son süreçte şirket ana yönetimi olarak bizlerin sonradan vakıf olduğu ve işçi kardeşlerimizi üzecek bir takım olumsuz vakaların yaşandığı tarafıma iletilmiştir. Sorunlar şahsıma iletildikten sonra işçi kardeşlerimiz ile toplantı yaparak bizzat sorunlarını kendim dinledim. Çözümü noktasında da gerekli adımları atmaya başladık. Ortada sorun varsa çözecek olan mecra da biziz. Kimse işverenin veremediği bir imkanı onun adına başkalarına sağlayamaz. Biz işçi kardeşlerimizin sıkıntılarını en kısa sürede çözüme kavuşturarak onların mutlu ve huzurlu bir ortamda üretime devam etmelerini sağlayacağız. "

"Provokatif yaklaşımlara dikkat edilmelu"

Yapılan görüşmelerde güvene layık olabilmek için işçi maaşlarına zam yaptıklarını belirten Eren, şöyle devam etti:

"İşçi kardeşlerimiz ile yapmış olduğum görüşmede bize güvenlerinin tam olduğunu ifade ettiler. Biz de ivedi bir şekilde gerekli adımları attık. İmkanlarımızı aşmasına rağmen bu güvene layık olabilmek için tüm işçi kardeşlerimizin maaşlarına zam yaptık. Kendisinde sorumluluk hisseden müdürlerimizden birinin şahsıma istifasını sunmasının ardından süreci provoke eden bir grup ne yazık ki; ’Bir müdürün kellesini aldık, şimdi sıra diğerlerinde’ diyebilecek kadar hadlerini aşmışlardır. Bu süreçten sonra sürecin daha fazla provoke edilmemesi için iyileştirme çalışmalarımıza ara vermek durumunda kaldık. Bugünden sonra iş barışını ve iş huzurunu bozan bu yaklaşımlar karşısında anayasanın bizlere vermiş olduğu yasal haklar çerçevesinde gerekli adımları atacağımızın tüm kamuoyu tarafından bilinmesini isterim. "

Eren, sürecin sükunet içerisinde geçilmesi adına olumlu yönde adım atanlara da teşekkür etti.