Mevcut Başkan Nilgün Efes güven tazeledi.

Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası binası toplantı salonunda gerçekleşen ERGİKAD Genel Kurulu saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Kongrede divan kurulu oluşturuldu ardından yönetim ve denetim kurulu faaliyet raporları okunarak ibraz edildi. Yapılan yönetim ve denetim kurulu seçimlerinde Nilgün Efes başkanlığa seçilirken yönetim şu isimlerden oluştu; Aysel Manay, Ayşe Tornoğlu, Derya Gökbulut Sağlam, Derya Erhal, Filiz Eroğlu ve Nilay Suvardar. Yönetim Kurulu Yedek; Zeynep Yüksel Ünal, Ümit Karahan, Yeşim Özdoğan, İlknur Turt Kanca, Ayşe Kaloefe, Fatma Kılıçarslan, Elif Sarı. Denetim Kurulu Asil; Gamza Manay, Dilek Çimenoğlu, Pınar Oker Akgün. Denetim Kurulu Yedek; Handan Öner, Nazmiye Özen ve Hülya Şallı.

Kongrede konuşan Karadeniz Ereğli Girişimci ve Yönetici İş Kadınları Derneği Başkanı Nilgün Efes, üyelere teşekkür etti. Efes konuşmasında, “Kadın istihdamını arttırmak ve kadının statüsünü yükseltmek temelinde kurduğumuz derneğimize katılımınız gücümüzü arttırmıştır. Bugün burada bulunan ya da bulunmayan tüm üyelerimize destekleri için çok teşekkür ederiz. Projeler geliştirerek uygulamak, çeşitli yapacağımıza olan güvenimiz tamdır.

Yapacağımız çalışmaların öznesinde ne kadar “Kadın” olacaksa, yükleminde de hiç kuşkusuz “Ereğli” olacak. Yapılacak her projemiz Ereğli’ye değer katmaya, Ereğli’nin ekonomisine, kültürüne ve turizmine Karadeniz Ereğli kadınlarının kendi damgalarını vurmasına vesile olacak. Kadınlarımız kazanırken Ereğli’ye de kazandıracak. Derneğimiz diğer yerel STK’lar ve Yerel Yönetimler ile işbirliğine, güç birliğine açık olarak birlikte yapılabilecek projelerde yer alabilecektir. Kadınsız kalkınma olmayacağının bilinciyle, ülkeyi kalkındırmak ve toplumu değiştirmek istiyorsanız işe kadınları kalkındırmakla başlayacaksınız diyoruz” ifadelerine yer verdi.