Ereğli İtfaiyecileri Doğa Sporları Arama ve Kurtarma Derneği (ERİDAK) tarafından kaynaşma yemeği düzenlendi.

Eski Bağlık Düğün Salonunda yapılan kaynaşma yemeğine Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Başkan Yardımcısı Ayhan Atay, CHP Ereğli ilçe Başkanı Sertan Ocakçı, ERİDAK Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Ali Ateş, Başkan Yardımcısı Hüseyin Ağlar ve Yaşar Ciğer, ERİDAK Genel Sekreteri Gonca Turan, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri, iş adamları, esnaflar ve vatandaşlar katıldı.

ERİDAK Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Ali Ateş, Van depremi sonrası gönüllü itfaiyeciler ve itfaiye personeli tarafından derneğinden kurulduğunu belirterek, Zonguldak Bölgesinde ki ilk ‘Arama ve Kurtarma’ derneği olduklarını söyledi. Ateş konuşmasında, “Zonguldak bölgesi, 2. derece deprem bölgesidir. 1. derece deprem bölgelerine en yakın ilçe Kdz. Ereğli olmasından dolayı, bölgemizde arama kurtarma derneğinin kurulması ve sürekliliğinin sağlanması gerekmekteydi. Biz Ereğli İtfaiyecileri, Doğa Sporları Arama ve Kurtarma Derneği olarak bölgemizdeki bu eksikliği tamamlamak amacı ile böyle bir çalışma başlatmış bulunmaktayız. Derneğimiz; doğa kazalarında, doğal afetlerde, yetkili ve imkânı dâhilinde tüm koşullarda, zor durumda kalmış ve yardım talep eden herkesin yardımına koşuyoruz. Bu kaynaşma yemeğine katılımlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Derneğin önemine değinen Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, kurulduğu günden bu yana birçok konuda vatandaşa yardımcı olduklarını vurguladı. Uysal konuşmasında, “ Deprem bölgelerine yakınlığımızdan dolayı ERİDAK bölgemiz için önem arz eden bir kuruluştur. Yemekte bulunan herkese bende ayrıca teşekkür ediyorum. Kdz. Ereğli Belediyesi turizm anlamında bir atak yapacaktır. Burada doğal turizm alanlarının keşfinde ERİDAK bize destek sunacaktır. Ben kendilerine bu yemekten ve yaptıkları başarılı çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Uysal’ın konuşmasının ardından ERİDAK’a destek olan İş adamları ve esnaflara teşekkür plaketi verildi. Gece sanatçı Fatih Acar’ın şarkıları ile devam etti.