Erik ağacı çiçek açıp, meyve verdi

Alaplı Bektaş Köyündeki Ayhan Akman'ın (48) evinin bahçesindeki erik ağacı, bu yıl ikinci kez çiçek açarak görenleri şaşkına çevirdi. Hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi nedeniyle yalancı bahar yaşandığını dile getiren Akman, "Bu mevsimde ağacın erik vermesi, alışık olunmayan bir durum Tabii ki biz şaşırdık, bu mevsimde böyle bir şey olmaz dedik. Normalde bu ağaçlar meyvesini Mayıs aylarında veriyordu ve daha sonra bu dönemine geçmesi gerekiyordu. Erikler gayet lezzetliydi" diye konuştu. Çocuklar ise eriklerin lezzetli olduğunu ve Ekim ayında erik yemenin keyfini çıkarttıklarını kaydetti.