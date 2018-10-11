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Erişilebilirlik komisyonu denetimlerine sürdürdü

Zonguldak Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu denetimlerini sürdürdü.


Denetlemeler hakkında bilgi veren komisyon üyesi Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak Şubesi Başkanı Hüseyin Şirin, denetimlerin aralıksız olarak devam etiğini belirterek şu bilgileri verdi: “Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Zonguldak Valiliği Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde kurulan Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonda Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak Şubesi Başkanı Hüseyin Şirin ve Başkan Yardımcısı Meral Demirbaş ile Asil üye olarak görev yapmaktayız. Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu Üyelerimizle beraber Denetimlerimize devam ediyoruz. 11 Ekim tarihinde Kilimli Atatürk Anadolu Lisesi ve Bülent Ecevit Üniversitesi Kilimli Yüksek Okulu'nun denetimini gerçekleştirerek eksikleri tespit ettik. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından hazırlanacak olan denetim raporu sonucu eksiklerin tamamlanması için ilgili kurumlara süre verilerek tamamlanması istenecek. Eksikliklerin verilen süre zamanında yapılmaması durumunda gerekli idari para cezası kesilecektir” dedi.

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