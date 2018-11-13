Erol Şahin Aday Adaylığı müracaatını yaptı

Ereğli Eski İlçe Başkanı Yeminli Mali Müşavir Erol Şahin Kdz. Ereğli Belediye Başkan Aday Adaylığı müracaatını Ereğli ilçe teşkilatına yaptı. Şahin aday olması durumunda seçimleri kazanacağını ve Ereğli'ye güzel hizmetler yapacağını söyledi.

Ereğli Eski İlçe Başkanlarından Yeminli Mali Müşavir Erol Şahin eşi Feyzan ve Mimar oğlu Alperen Şahin ile birlikte Ereğli İlçe Başkanlığına gelerek Kdz. Ereğli Belediye Başkan Aday Adaylığı müracaatını yaptı.

Şahin "Ereğli'de başarılı hizmetlere imza atacağız"

Aday Adaylığı başvurusu evraklarını Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır'a teslim eden Şahin, 2019 Mart ayında yapılacak seçimleri kazanacaklarını ve Ereğli'ye güzel hizmetler yapacaklarını ifade etti. Şahin aday olup Ereğli Belediye Başkanlığını kazandığında Gülüç, Ormanlı ve Kandilli'nin AK Partili Belediye Başkanlarına da her konuda destek verip yardımcı olacağını ifade etti. Şahin parti teşkilatında gazetecilere yaptığı açıklamada “Yıllarca hizmet ettiğimiz AK Parti'nin belediye başkan aday adayı olmak bir şereftir. Partimizde demokrasi en güzel şekilde yaşanıyor. İlçe başkanımız 18 aday adayı olduğunu söyledi. Buda partimizin ne kadar revaçta, seçimlerde ne kadar başarılı olacağının bir göstergesidir. Bu süreci hep birlikte yaşayacağız. Bu görev bize tevdi edilirse aslanlar gibi gecemizi, gündüzümüze katarak mücadele edeceğiz. Ereğli'de başarılı hizmetlere imza atmayı düşünüyoruz. Hedefimiz yapılamayanları ve eksikleri tamamlamak. Bu görev başka arkadaşımıza tevdi edilirse onun yanında olacağım. Partimize destek vereceğiz, bizim anlayışımız budur” dedi.

"Ereğli'ye pozitif yansımaları olacak"

Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş'ın AK Parti ailesine katılmasından dolayı çok mutlu olduğunu anlatan Şahin, kendisinin AK Parti'de daha güzel hizmetler yapacağına yürekten inandığını ve desteklediğini vurguladı. Şahin konuşmasında şu sözlere yer verdi; “Bu noktada ilçe başkanımız Fatih Çakır'ı da tebrik etmek istiyorum. Gülüç'ün başarılı ve çalışan belediye başkanı Gökhan Demirtaş'ı AK Parti'ye kazandırdı. Gökhan Başkan benim ilçe başkanlığım döneminde belediye meclis üyemizdi. Ereğli'ye de bunun pozitif yansımaları olacaktır. Gülüç beldesine de çok güzel yansımaları olacaktır. O yüzden Fatih başkanıma ve diğer yetkililere teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun.”

Şahin konuşmasında ayrıca Kdz. Ereğli Belediye Başkanı olduğunda AK Parti'nin kazanacağına yürekten inandığı Gülüç, Ormanlı ve Kandilli Belediye Başkanlarıyla birlikte çalışıp kendilerine güç ve destek vereceğini dile getirdi. İlçe Başkanı Fatih Çakır'ın ilçe başkanlığı döneminde yapılan seçimlerde hep başarılı olduğunu belirten Şahin, 31 Mart 2019 seçimlerini de Kdz. Ereğli'de AK Parti'nin kazanacağını vurguladı.