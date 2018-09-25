Erol Şahin çocukları sevindirdi

Ereğli Belediye Başkanı Aday Adayı Erol Şahin eşi Feyzan Şahin ile birlikte amcası ve yengesi adına devlet ve hayırsever işbirliği ile yaptırdığı Hasan Ayşe Şahin Anaokulu'nu ziyaret ederek çocuklara hediyeler verdi.

Ereğli Belediye Başkan Aday Adayı Erol Şahin eşi Feyzan Şahin ile birlikte amcası ve yengesi adına yaptırdığı ve geçtiğimiz yıl yapımı tamamlanarak hizmete açılan Hasan Ayşe Şahin Anaokulu'nu ziyaret etti.

Şahin ailesi çocuklarla güzel vakit geçirip, onlara hediyeler vererek mutlu etti. Aldıkları hediyelerle büyük mutluluk yaşayan çocuklar, Erol Şahin ve eşine sarılıp öperek sevgilerini gösterdi. Minik öğrencilerin isteklerini de dinleyen Şahin, önümüzdeki süreçte yine geleceğini ve isteklerini yerine getireceğinin sözünü verdi.

Kepez bölgesinin büyük bir ihtiyacını gideren 4 katlı Hasan Ayşe Şahin Anaokulu'nda toplam 118 öğrenci bulunurken, Özel Eğitim sınıfıyla beraber 7 derslikle hizmet veriyor.