Erol Şahin'den Kdz Ereğli Belediye Spor'a destek

Ereğli Eski İlçe Başkanı ve Yeminli Mali Müşavir Erol Şahin, Kdz. Ereğli Belediyespor Kulübü yararına düzenlenen Eşya Piyangosu kampanyasına bilet alarak destek oldu.

Kdz. Ereğli Belediyespor Kulübü yararına başlatılan Eşya Piyangosu biletleri bugün satışa çıktı. AK Parti Kdz Ereğli eski İlçe Başkanı ve Yeminli Mali Müşavir Erol Şahin'de kampanyaya destek vererek çok sayıda bilet aldı. İşadamları ve halka seslenen Kdz Ereğli eski AK Parti İlçe Başkanı ve Yeminli Mali Müşavir Erol Şahin, herkesi takıma destek olmaya davet etti. Şahin konuşmasında, “Kdz. Ereğli Belediyesporumuza Ereğli olarak sahip çıkmalıyız. Ziraat Türkiye Kupasında ilk iki eleme turunu başarıyla geçerek, göğsümüzü kabartan Kdz. Ereğli Belediyesporumuz inşallah bundan sonraki elemeleri de geçerek üst turlara kalacaktır. Kdz. Ereğli Belediyesporumuzun hem Ziraat Türkiye Kupası'nda hemde BAL liginde şampiyon olarak profesyonel lige çıkması en büyük temennimizdir. Bu süreçte tüm Ereğli halkı, iş adamlarını Kdz. Ereğli Belediyesporumuza destek olmaya davet ediyor, takımımıza hem Ziraat Türkiye Kupası hemde BAL Ligi'nde başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.