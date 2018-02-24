Esas 67 Burda AVM’den miniklere doğum günü sürprizi

Kentin buluşma noktası Esas 67 Burda AVM, çocuklar için düzenlediği etkinliklere bir yenisini daha ekledi. AVM yönetimi Şubat ayı çocuklarına özel AVM 3’ü katta doğum günü etkinliği düzenlendi. Doğum gününe özel kurulan platformda fotoğraf çektiren minikler daha sonra yüz boyama etkinliğine katıldı. Esas 67 Burda AVM Doğum Günü Partisi’nde çocuklar palyaço ile beraber birbirinden farklı oyunlar oynayarak müzikler eşliğinde dans etti. Pasta ve içecek ikramlarıyla mutlu olan minikler, aldıkları doğum günü hediyeleri ile partinin tadını doyasıya çıkarttı.